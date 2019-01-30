Развод Лондона и Брюсселя превращается в трагикомедию — еврочиновники ответили отказом на предложение английских парламентариев начать новые переговоры об условиях выхода…

Английский парламент остался недоволен условиями соглашения Еврокомиссии и главы правительства Англии Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС и отказался утвердить этот документ. Вслед за этим английские парламентарии предложили еврочиновникам начать новые переговоры, чтобы изменить документ в пользу Англии. Однако, председатель Европейского совета Дональд Туск категорический отверг подобные предложения, сообщает «Немецкая волна».

По словам Туска, договор о «Брекзите» согласован с 27 оставшимися в ЕС государствами, и менять теперь его никто не будет.

«Договор о „Брекзите“ является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Европейского Союза. „Бэкстоп“ (механизм, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия — Ред.) также является частью договора, а сам договор не предполагает пересмотра», — заявил представитель Туска.

Англичан в первую очередь не устраивает, как прописан в договоре вопрос о границе Англии с Ирландией. Большинство парламентариев выступают против механизма «бэкстопа», который должен начать действовать в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. Он предусматривает оставление без таможенного контроля границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по «Брекзиту» были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента (Палата общин) 15 января отклонила разработанное соглашение, чем завела ситуацию в полный тупик.

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