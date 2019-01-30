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Сводка новостей от 30 января 2019

Минпросвещения предлагает разгрузить учителей от бумажной работы

Ведомство подготовили законопроект, который позволит оградить педагогов от излишней административной нагрузки и создать единые правила по всей стране. Документ вынесен на общественное и экспертное обсуждение сообщает портал «Православие и мир».

Глава Минпросвещения Ольга Васильева уверена, что учителю необходимо время для развития своих навыков и совершенствования программ.

«Администрации школ должны высвобождать ему это время, создавая все условия для профессионального роста. Мы видим, что происходит на местах и планируем замкнуть эти вопросы на себе. Именно федеральные органы управления образованием должны утверждать единые требования и следующий наш шаг — определение конкретных документов, за рамки которых уже ни школьная администрация, ни какие-либо внешние органы не смогут выходить в отношении нагрузки на учителя», — отмечает глава Минпросвещения.

По данным мониторинга ведомства, в России наблюдается «избыточность количества документов, разрабатываемых и применяемых школой, отсутствие контроля за актуальностью информации, дублирование бумажных и электронных форм документов». Отмечается, что новый законопроект позволит обеспечить выполнение поручения президента РФ о снижении нагрузки на педагогических работников.

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Минпросвещения предлагает разгрузить учителей от бумажной работы
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