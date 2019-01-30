По последним данным, лишь 5 из 20 афонских монастырей поддержали действия Фанара на Украине. Двое из них направят своих игуменов в Киев в составе фанарской делегации…

Монастыри Филофей, Каракал, Зограф и Хиландар пообещали закрыть свои ворота, если глава «ПЦУ» приедет на Афон

Сообщения об отказе Священного Кинота Святой Горы Афон удовлетворить требование Константинопольского Патриарха Варфоломея и направить в Киев на интронизацию главы «ПЦУ» Епифания официальную афонскую делегацию, наделали много шума в греческих СМИ.

Дошло до того, что сайт «Ромфея» был вынужден опубликовать ответ своим критикам, обвинившим портал в мнимой ангажированности. Именно агентство «Ромфея» первым сообщило об отказе афонитов поддержать действия Фанара на Украине, за что подверглось резкой критике.

Греческое агентство Orthodoxia.info, активно поддерживающее все действия Патриарха Варфоломея, постаралось максимально смягчить неприятные для Фанара новости и разъяснить, что отказ Кинота не значит, что Афон поднял бунт против Константинопольского Патриарха.

Греческие журналисты попытались убедить своих читателей, что речь идёт не об отказе Кинота Фанару, а лишь его нежелании принимать приглашение главы «ПЦУ» Епифания. Именно он, мол, направил приглашение афонтам, а Константинопольская Патриархия его лишь передала на рассмотрение Кинота.

Тем временем, директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило в своём Facebook рассказал некоторые подробности заседания Кинота, из которых следует, что большинство монашествующих Святой Горы настроены крайне решительно, сообщает СПЖ.

Так, по данным Шумило, греческие и славянские монастыри Афона (греческие Филофей и Каракал, болгарский Зограф, сербский Хиландар) во время внеочередной сессии Священного Кинота Святой Горы заявили, что признают единственным каноническим Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и закроют свои ворота, если на Афон приедет глава «ПЦУ» Епифаний.

По словам Сергея Шумило «те, кто не поддерживают инициативы Константинопольского патриарха, объясняют свою позицию тем, что Томос об автокефалии был предоставлен не всей полноте Украинской Церкви, а только меньшей части, тогда как большая часть не участвует в этом».

Афонские монахи обеспокоены тем, что Фанар предоставил Томос УПЦ КП, объяснил он. И добавил, что участники сессии Священного Кинота предложили вынести украинский вопрос на всеправославное обсуждение предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Сергей Шумило также сообщил, что только 5 (а не 7, как сообщалось ранее) из 20 антипросопов (представителей) афонских монастырей поддержали инициативу Константинопольского Патриарха Варфоломея отправить от Афона делегацию наблюдателей в Киев на интронизацию Думенко.

«Информация в СМИ про 7 монастырей не подтвердилась, — отметил директор Международного института афонского наследия. — В результате, обсудив этот вопрос, Священный Кинот Афона 28 января решил не направлять делегацию в Киев и не отправлять приветствий предстоятелю ПЦУ, и в дальнейшем воздерживаться от поддержки сторон церковного конфликта в Украине».

Среди афонских келиотов и отшельников многие заявляют о прекращении поминовения Патриарха Варфоломея, другие придерживаются позиции невмешательства, заключил Шумило.

Тем временем, греческое агентство «Ромфея» сообщает, что Фанар решил включить в свою делегацию, отбывающую в Киев, двух игуменов афонских монастырей, которые поддержали признание украинских раскольников. Игумены каких монастырей всё же поедут приветствовать Епифания, пока не сообщается.

Русская линия