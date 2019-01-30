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Сводка новостей от 30 января 2019

В Москву прибыл Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х

29 января 2019 года в Москву прибыл Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви примет участие в торжествах, посвященных 10-летию Предстоятельского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

Блаженнейшего Патриарха Иоанна X сопровождают митрополит Аккарский Василий, митрополит Буэнос-Айресский и всей Аргентины Иаков, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси, личный секретарь Блаженнейшего Патриарха Иоанна Х архимандрит Парфений (Ал-Лати), сотрудник Антиохийской Патриархии диакон Мелетий Шаттахи, представители молодёжного движения Антиохийской Православной Церкви Раймонд Ризк, Хассан Рише, Жорж Гандур. Вместе с делегацией Антиохийской Православной Церкви в Москву прибыл представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов).

В столичном аэропорту «Внуково-3» Блаженнейшего Патриарха Иоанна X встречали настоятель Антиохийского Подворья в Москве митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, заведующий сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов).

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