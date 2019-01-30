Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2019

Московская духовная академия и Донская духовная семинария подписали договор о сотрудничестве

28 января 2019 года в Учебном комитете Русской Православной Церкви ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий и ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов подписали договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба МДА.

На церемонии подписания договора присутствовали митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета протоиерей Михаил Вахрушев, проректор по воспитательной работе Московской духовной академии иеромонах Марк (Святогоров) и проректор по воспитательной работе Донской духовной семинарии священник Алексий Осяк.

Основные направления сотрудничества духовных школ заключаются в реализации образовательных, научно-исследовательских, информационно-издательских программ и проектов. В частности, планируется взаимное участие в повышении квалификации научно-педагогических работников, разработка и внедрение совместных образовательных программ, организация обучения студентов Донской духовной семинарии в Московской духовной академии, обмен опытом и совместная разработка учебно-методических комплексов, учебников, учебных и справочных пособий, совместная организация научных мероприятий, разработка совместных издательских программ по подготовке научной и образовательной литературы.

Русская линия

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Московская духовная академия и Донская духовная семинария подписали договор о сотрудничестве

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