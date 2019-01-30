|Сводка новостей от 30 января 2019
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Святейший Патриарх Кирилл: О вреде абортов и необходимости вывести их из системы ОМС я буду говорить до скончания своих дней
Монастыри Филофей, Каракал, Зограф и Хиландар пообещали закрыть свои ворота, если глава «ПЦУ» приедет на Афон
Патриарх Антиохийский Иоанн: «Мы призывали и продолжаем призывать Константинопольский Патриархат, другие Поместные Церкви к тому, чтобы вернуться на путь диалога»
Мосгордума приняла закон против распространения курения вейпов
Митрополит всей Америки и Канады Тихон: Мы продолжаем считать Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем УПЦ
Грузинская Православная Церковь не будет признавать украинских раскольников
Евросоюз и Британия никак не разойдутся миром
Этот день в Русской истории
В Церкви издано новое методическое пособие по созданию доступной среды в храме
В Москву прибыл Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х
В Общественной палате РФ обсудили вопросы взаимодействия Церкви с общественными палатами регионов России и государственными органами
Псковская область сможет продолжить работы по спасению Снетогорского монастыря
Минпросвещения предлагает разгрузить учителей от бумажной работы