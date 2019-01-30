Автор документа констатирует, что 8 из 10 потребителей электронных сигарет в дальнейшем переходят на табак…

Мосгордума приняла в целом закон, вводящий в Москве штрафы за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих потребления табака (вейпов), сообщает Интерфакс.

В соответствии с документом, столичный КоАП будет дополнен статьей, по которой штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. За те же действия, совершённые родителями детей, — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Председательница комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, которая является автором законопроекта, сообщила, что аналогичный закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в вейпинг принят в Московской области в мае.

«Мы уже обращались с инициативой в Госдуму с принятием соответствующего закона, но по ряду причин принятие его не состоялось. За последние три года количество несовершеннолетних, курящих вейпы выросло в три раза, и сегодня у нас нет никаких возможностей предотвратить использование этих устройств», — сказала она.

«Восемь из десяти употребляющие эти устройства в дальнейшем становятся табакокурителями», — аргументировала необходимость принятия закона Стебенкова.

Очень сомнительно, что данная мера приведёт к каким-либо положительным результатам, ведь доказать указанное в законе правонарушение будет очень сложно. Тем не менее, принятие этого закона демонстрирует обществу, что власти озабочены положением дел в вопросе вейпинга и ищут пути, чтобы остановить рост популярности этой вредной привычки среди молодёжи.

Русская линия