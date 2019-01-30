Накануне визита в Тбилиси представителя Фанара митрополита Галльского Эммануила грузинские архиереи заявили, что единство Православия сейчас важнее…

30 января 2019 года в Грузию прибудет делегация Константинопольского Патриархата во главе с митрополитом Галльским Эммануилом, которая попытается убедить Грузинскую Патриархию стать первой Поместной Православной Церковью, которая признает «ПЦУ» и направит своего представителя на интронизацию Епифания.

Фанариотов планирует принять Католикос-Патриарх Илия II. Инициатором данной встречи был сам Константинополь, сообщает Интерфакс.

Впрочем, этот визит вряд ли резко изменит осторожную позицию Грузинской Православной Церкви по украинскому вопросу.

29 января Грузинская Патриархия приняла специальное заявление, в котором подчёркивается неоднозначность этого вопроса, и указывается, что ни одна Поместная Церковь пока не признала «ПЦУ», сообщает газета «Взгляд».

«Присвоение Томоса Украинской церкви вызвало различные мнения в православном мире. И у нас появилось две стороны, защищающие каждая собственную позицию. Налицо политические и религиозные оценки и заявления, в том числе оскорбительного характера. Мы должны знать, насколько высока ответственность каждого из нас», — отмечается, в частности, в заявлении.

«Поспешные, недальновидные действия никому не принесут пользы. Надо заботиться о сохранении единства в православном мире, создании мирной обстановки на основе справедливости», — заявили в Грузинской Православной Церкви.

В настоящее время в Тбилиси указывают, что не намерены рассматривать вопрос признания или непризнания «ПЦУ» прямо во время встречи с митрополитом Галльским Эммануилом, а лишь выслушают доводы Фанара.

Следующий Синод Грузинской Православной Церкви, который может рассмотреть украинский вопрос, запланирован только на весну.

Русская линия