Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2019

Псковская область сможет продолжить работы по спасению Снетогорского монастыря

Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) передало в собственность Псковской области сооружение, укрепляющее береговую линию реки Великой в районе Снетогорского монастыря, передает ТАСС. Это позволит продолжить работы по дальнейшему укреплению берега и по спасению монастыря за счет федерального бюджета, об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, опубликованном во вторник на сайте Росимущества.

Снетогорский монастырь — действующий женский монастырь в Пскове, расположен на вершине Снятной горы, образующей мыс. Монастырь является одним из древнейших монастырей в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Святыня претендует на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из ключевых достопримечательностей региона. В 2018 году в беседе с журналистами митрополит Псковский и Порховский Тихон признал, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты.

«Росимущество обеспечило передачу в собственность Псковской области сооружения „Инженерно-техническое укрепление береговой линии реки Великой в зоне Снетогорского монастыря“. Распоряжение о безвозмездной передаче подписано 24 января 2019 года. Монастырь является памятником федерального значения, и для предотвращения его возможной потери требуются мероприятия по берегоукреплению реки Великой. После подписания акта приема-передачи укрепления береговой линии в собственность Псковской области эти мероприятия будут проводиться за счет средств федерального бюджета», — отмечается в сообщении.

Как пояснила ТАСС председательница комитета по управлению государственным имуществом Псковской области (КУГИ) Лариса Васильева, вопрос о сохранении южной башни и юго-западной части ансамбля Снетогорского монастыря поднимался неоднократно общественностью и представителями духовенства.

«Для решения этого вопроса администрацией Псковской области совместно с МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях была организована работа по оформлению прав на инженерно-техническое укрепление береговой линии реки Великой в зоне Снетогорского монастыря и передача его на региональный уровень. Сейчас прорабатывается возможность выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета на продолжение работ по сохранению Ансамбля Снетогорского монастыря и береговой линии реки Великой», — сказала Васильева.

В 2018 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребова рассмотреть возможность включения объекта в программу «Развитие водохозяйственного комплекса». Было принято решение продолжить приостановленные в 2010 году работы по укреплению склона, на котором стоит Снетогорский монастырь.

Русская линия

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