Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2019

Патриарх Сербский Ириней: «То, что творится на Украине, это как будто бы бросили бомбу в наш дом»
В Москву прибыл Предстоятель Сербской Православной Церкви…

Патриарх Сербский Ириней прибыл в МосквуВечером 28 января 2019 года Святейшей Патриарх Сербский Ириней прибыл в Москву. Предстоятель Сербской Православной Церкви примет участие в торжествах, посвященных 10-летию Предстоятельского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Патриархия.Ru.

Святейшего Патриарха Иринея сопровождают епископ Бачский Ириней, викарий Бачской епархии епископ Мохачский Исихий, викарий Белградской Архиепископии епископ Ремезьянский Стефан, секретарь Бачской епархии протоиерей Владан Симич, личный секретарь Патриарха Деян Накич. Вместе с делегацией Сербской Православной Церкви в Москву прибыл настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев.

В столичном аэропорту «Шереметьево» Святейшего Патриарха Иринея встречали митрополит Брянский и Севский Александр, епископ Россошанский и Острогожский Андрей, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний, а также заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник ОВЦС А.Ю. Хошев.

Сегодня Святейший Патриарх Сербский Ириней встретился с Предстоятелем Русской Православной Церкви и выразил солидарность Патриарху Кириллу в связи с последними событиями в церковной жизни Украины, сообщает Интерфакс.

«Украина — это огромное искушение для Православия вообще. И это искушение имеет огромное значение, потому что оно относится к центру Православия. Это не что-то, что находится извне, а это явление, которое имеет своё место в нашем доме внутри. Наверное, те, кто придумывают зло против Православия, хорошо это продумали, и то, что творится на Украине, это как будто бы бросили бомбу в наш дом», — сказал Патриарх Ириней.

По мнению Его Святейшества, украинский церковный вопрос сегодня не канонический и не церковный, а «чисто политический», и «вселенское Православие должно очень серьёзно заняться этим вопросом и решить его».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Священный Кинот Святой Горы Афон отказался признавать украинских раскольников
На требование Патриарха Варфоломея направить афонскую делегацию на интронизацию главы «ПЦУ» Епифания монашествующие ответили отказом...

Ещё один русский приход покинул Константинопольский Патриархат
Из-за агрессивных действий представителей Фанара верующие храма в Сан-Ремо решили перейти в РПЦЗ...

Патриарх Сербский Ириней: «То, что творится на Украине, это как будто бы бросили бомбу в наш дом»
В Москву прибыл Предстоятель Сербской Православной Церкви...

Татьяна Москалькова: Домашняя работа по воспитанию детей должна засчитываться в трудовой стаж
Уполномоченная по правам человека поддержала ряд предложений главы Патриаршей комиссии протоиерея Димитрия Смирнова...

Заявления Минкульта Украины о пропавших святынях из Киево-Печерской лавры оказались информационной провокацией
​​​​​​​В украинской полиции заявили, что ничего не знают о мнимой пропаже «экспонатов» из Лавры, и уголовных дел по этому поводу не возбуждали...

За уклонение в раскол
Священноначалие УПЦ запретило в служении священников Георгия Коваленко и Андрея Дудченко...

Такова ныне православная Греция
Митрополит Калавритский Амвросий получил 7 месяцев лишения свободы условно за свои высказывания против содомитов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем годовщину венчания на царство Государя Иоанна IV Грозного и день рождения Русского Собрания...

На YouTube-канале Русской Православной Церкви открылся раздел, посвященный 10-летию Поместного Собора и избранию Патриарха Кирилла

В Храме Христа Спасителя состоялись открытие фотовыставки «Слово Патриарха. Время больших дел» и презентация книги «Патриарх Кирилл», выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей»

Православные волонтеры открыли в Вятке пункт ночлега для бездомных

Представитель ОВЦС принял участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста

Международный фестиваль народного творчества «Иоанн Кронштадтский — святой нашего времени» пройдет в Санкт-Петербурге

Стартовал культурно-образовательный проект «Свеча России»

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика