Патриарх Сербский Ириней: «То, что творится на Украине, это как будто бы бросили бомбу в наш дом»

Вечером 28 января 2019 года Святейшей Патриарх Сербский Ириней прибыл в Москву. Предстоятель Сербской Православной Церкви примет участие в торжествах, посвященных 10-летию Предстоятельского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Патриархия.Ru.

Святейшего Патриарха Иринея сопровождают епископ Бачский Ириней, викарий Бачской епархии епископ Мохачский Исихий, викарий Белградской Архиепископии епископ Ремезьянский Стефан, секретарь Бачской епархии протоиерей Владан Симич, личный секретарь Патриарха Деян Накич. Вместе с делегацией Сербской Православной Церкви в Москву прибыл настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев.

В столичном аэропорту «Шереметьево» Святейшего Патриарха Иринея встречали митрополит Брянский и Севский Александр, епископ Россошанский и Острогожский Андрей, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний, а также заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник ОВЦС А.Ю. Хошев.

Сегодня Святейший Патриарх Сербский Ириней встретился с Предстоятелем Русской Православной Церкви и выразил солидарность Патриарху Кириллу в связи с последними событиями в церковной жизни Украины, сообщает Интерфакс.

«Украина — это огромное искушение для Православия вообще. И это искушение имеет огромное значение, потому что оно относится к центру Православия. Это не что-то, что находится извне, а это явление, которое имеет своё место в нашем доме внутри. Наверное, те, кто придумывают зло против Православия, хорошо это продумали, и то, что творится на Украине, это как будто бы бросили бомбу в наш дом», — сказал Патриарх Ириней.

По мнению Его Святейшества, украинский церковный вопрос сегодня не канонический и не церковный, а «чисто политический», и «вселенское Православие должно очень серьёзно заняться этим вопросом и решить его».

Русская линия