Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2019

Такова ныне православная Греция
Митрополит Калавритский Амвросий получил 7 месяцев лишения свободы условно за свои высказывания против содомитов…

Митрополит Калавритский АмвросийПечально, но православная Греция быстрыми шагами идёт в сторону безбожного государства, где высказывания православных епископов на тему греха и обличение порока могут преследоваться по закону за «экстремизм».

Так, митрополит Калавритский Амвросий, который год назад благословил в знак печали бить в церковные колокола в связи с принятием парламентом страны закона «о гендерной идентичности», стал первой жертвой этого закона.

28 января 2019 года митрополит Амвросий был приговорён судом к 7 месяцам лишения свободы условно за свои высказывания против содомского греха и обличения половых извращенцев, сообщает Оrthodoxia.info.

На скамье подсудимых архипастырь оказался после того, как в суд поступило обращение с жалобой на его заметку о гомосексуалистах, где он осуждал однополые отношения и призывал противостоять им.

В своём блоге митрополит Амвросий, комментируя принятый закон о сожительстве гомосексуалистов, среди прочего, писал: «где вы их увидите, плюйте в них», «не стоит беспокоиться о них» и использовал множество эпитетов, называя содомию грехом и отклонением от Божиих законов, сообщает РИА Новости.

В связи с этим митрополита Амвросия обвиняли в нарушении 12 статей закона, а именно в «публичном подстрекательстве к насилию или ненависти и злоупотреблении церковными ценностями».

Митрополит Калавритский Амвросий в ответ указывал, что он борется не с теми, кто страдает от этого греха, а с теми, кто навязывает этот порок обществу. «Бог создал мужчину и женщину, а не аномалию. Я сражаюсь с теми, кто против Бога. Гомосексуалисты — наши братья и сестры, но не дети Божьи», — заявлял архипастырь.

По его словам, закон о сожительстве гомосексуалистов, принятый государством, нарушает христианские нормы и идёт в разрез с православной верой.

В суде владыка указывал на агрессивность половых извращенцев, которые обязательно выставляют свой порок напоказ и требуют, чтобы окружающие этому радовались. Но православное общество не должно терпеть такого поведения и обязано дать отпор, заявил митрополит Амвросий.

Первоначально суд оправдал владыку, но прокуратура подала апелляцию и добилась осуждения архипастыря.

Русская линия

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