Священники канонической Украинской Православной Церкви Георгий Коваленко и Андрей Дудченко запрещены в служении вследствие их предательства Матери-Церкви и перехода в раскольническую структуру «ПЦУ», сообщает «СПЖ».

Печально, но свой запрет в служении данные священники восприняли с ожесточением.

«Наконец-то. Потому что как-то стыдно было не иметь такой „награды“, которой обычно Московский Патриархат награждает тех, кто стремится к независимости и единству Украинского православия», — так прокомментировал указ о своём запрещении отец Георгий Коваленко на странице в Фейсбук.

Также бывший клирик УПЦ сообщил своим читателям, что документ о его запрещении якобы не признаётся «вселенским православием», а признается только «Московской церковью». Поэтому он продолжит совершать богослужения.

Отец Георгий Коваленко получил духовное образование в России и долгое время был спикером УПЦ, представляя Церковь в общении со СМИ и государством. Также он был многолетним членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Однако, после майдана он стал высказываться в политическом ключе. В связи с этим при Блаженнейшем митрополите Онуфрии священник был освобождён от должности пресс-секретаря предстоятеля УПЦ, а затем и уволен с поста главы Синодального просветительского отдела УПЦ.

Отец Андрей Дудченко известен своими скандальными высказываниями. Он являлся ближайшим помощником экс-митрополита Александра (Драбинко), также предавшего свою Матерь-Церковь.

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