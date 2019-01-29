Глава Патриаршего комиссия по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов уже неоднократно высказывался в пользу того, чтобы материнский труд по воспитанию детей приравнивался в России к труду на работе и засчитывался женщинам в стаж. Однако, до сего дня эти предложения не находили никакого отклика у чиновников.

Помимо этого, Патриаршая комиссия также выступала с целым перечнем мер, которые необходимо принять в семейной политике России, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране и помочь многодетным семьям. Но и эти предложения не нашли реального отражения в стратегии правительства.

Впрочем, есть надежда, что ряд мер власти всё же примут. Речь идёт как раз о трудовом стаже женщин.

Так, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова вслед за протоиереем Димитрием Смирновым высказалась в поддержку предложения засчитывать женщинам время воспитание детей в качестве трудового стажа, сообщает Интерфакс.

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию засчитывалась в трудовой стаж женщины», — заявила Москалькова.

По её словам, для обеспечения прав женщин в стране также необходимо легализовать и дать право финансировать кризисные центры для женщин, которые, по словам уполномоченной, оправдали себя, но в настоящее время существуют за счёт волонтёров.

«У государства должно быть право их содержать, выделять им помещения и финансировать их деятельность», — сказала Москалькова.

По её словам, также необходимо дать женщинам возможность работать дома, если это связано с семейными обстоятельствами и не нанесёт ущерб работе.

Русская линия