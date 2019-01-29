В Вятке (ныне Киров) при участии волонтеров Братства святителя Николая при Спасском соборе открылся пункт временного размещения для бездомных людей. В отапливаемой каркасной палатке одновременно в вечернее и ночное время смогут разместиться 20 человек. Чин освящения совершил руководитель братства святителя Николая иерей Петр Машковцев, сообщает Диакония.Ru.

«На одной из площадок, куда мы с волонтерами выезжали кормить бездомных людей, мы познакомились с волонтерами реабилитационных центров „Путь преодоления“ и „Ника“. И у нас, и у них были идеи с наступлением холодов открыть пункт ночлега, — рассказала руководитель службы милосердия в Братстве святителя Николая Ольга Потапова. — Мы объединились, стали встречаться, обсуждать с отцом Петром, руководителем нашего братства, планы совместной работы по помощи людям в трудной ситуации. Вместе мы составили листовки с информацией о том, где бездомные могут поесть. И вот к холодам открыли и палатку».

По словам Ольги Потаповой, в Кировском социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства не хватает мест, чтобы разместить всех пришедших бездомных людей. «Мы сотрудничаем с этим центром: они предоставили нам старые кровати, поделились опытом работы с бездомными и санитарной обработки помещения», — отметила Ольга Потапова.

В отапливаемой палатке на деревянных поддонах установлено несколько кроватей, есть свет и отопление. В семь вечера начинается прием желающих переночевать, им выдают теплую одежду и горячее питание. Два раза в неделю городская столовая доставляет в палатку борщ, а пекарня — горячую выпечку и хлеб. В семь утра палатку освобождают и проводят санитарную обработку. В палатке круглосуточно дежурят волонтеры реабилитационных центров: они разговаривают с бездомными, предлагают пройти лечение от зависимости и восстановить документы.

«Мы просим всех неравнодушных кировчан рассказать о палатке нуждающимся и помочь добраться до места: оплатить билет на автобус или привезти самим, — сказала руководитель службы милосердия Братства святителя Николая. — Когда отступят холода, по опыту наших коллег, необходимость в палатке отпадет, но кормление мы будем продолжать».

Сегодня на территории России действуют более 4500 социальных учреждений, проектов и инициатив Русской Православной Церкви. Помощь бездомным оказывают 95 православных приютов для бездомных и 10 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи).

Русская линия