Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2019

Представитель ОВЦС принял участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста

28 января 2019 года в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялась памятная церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

Перед участниками мероприятия выступили главный раввин России Б. Лазар, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в России Дж. Хантсман, Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германии в России Р. фон Фрич, председатель Попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» В. Ф Вексельберг, президент Федерации еврейских общин России А.М. Борода. Прозвучали отрывки из дневников еврейских детей — жертв Холокоста Также состоялось официальное открытие выставки «Анна Франк. Дневники Холокоста».

На церемонии присутствовали представители традиционных религиозных общин: муфтий Духовного собрания мусульман России А. Крганов, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Д. Мухетдинов, полномочный представитель Центрального духовного управления мусульман России в Москве Ш. М. Кадыргулов, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) С.В. Ряховский, вице-президент Евангелической ассоциации Билли Грэма В. Гамм.

Со стороны Русской Православной Церкви в мероприятии принял участие секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям, исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России священник Димитрий Сафонов.

Русская линия

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