|Сводка новостей от 29 января 2019
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Священный Кинот Святой Горы Афон отказался признавать украинских раскольников
Ещё один русский приход покинул Константинопольский Патриархат
Патриарх Сербский Ириней: «То, что творится на Украине, это как будто бы бросили бомбу в наш дом»
Татьяна Москалькова: Домашняя работа по воспитанию детей должна засчитываться в трудовой стаж
Заявления Минкульта Украины о пропавших святынях из Киево-Печерской лавры оказались информационной провокацией
За уклонение в раскол
Такова ныне православная Греция
Этот день в Русской истории
В Храме Христа Спасителя состоялись открытие фотовыставки «Слово Патриарха. Время больших дел» и презентация книги «Патриарх Кирилл», выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей»
Православные волонтеры открыли в Вятке пункт ночлега для бездомных
Представитель ОВЦС принял участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Международный фестиваль народного творчества «Иоанн Кронштадтский — святой нашего времени» пройдет в Санкт-Петербурге