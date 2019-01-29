Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2019

На YouTube-канале Русской Православной Церкви открылся раздел, посвященный 10-летию Поместного Собора и избранию Патриарха Кирилла

На официальном YouTube-канале Русской Православной Церкви открылся раздел, посвященный 10-летию Поместного Собора и избранию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Поместный Собор проходил 27−28 января 2009 года. Вечером 27 января делегаты Поместного Собора тайно избрали на Московский Патриарший престол митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.

На YouTube-канале Русской Православной Церкви опубликованы архивные видеозаписи работы Поместного Собора, избрания митрополита Кирилла и Патриаршей интронизации, которая состоялась 1 февраля 2009 года.

Также на YouTube-канале публикуются актуальные материалы, посвященные празднованию 10-летия Поместного Собора.

Русская линия

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На YouTube-канале Русской Православной Церкви открылся раздел, посвященный 10-летию Поместного Собора и избранию Патриарха Кирилла

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