В Храме Христа Спасителя состоялись открытие фотовыставки «Слово Патриарха. Время больших дел» и презентация книги «Патриарх Кирилл», выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей»

27 января 2019 года, после Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, в музейном комплексе храма состоялась церемония открытия фотовыставки «Слово Патриарха. Время больших дел», посвященной 10-летию Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В церемонии открытия выставки участвовали Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Также в мероприятии приняли участие министр культуры РФ В.Р. Мединский, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов, председатель правления продюсерского центра «ПроЛаб» Н.И. Канавин.

На церемонии присутствовали иерархи и духовенство Русской Православной Церкви, представители органов государственной власти, общественных организаций, научного сообщества, деятели искусства.

Собравшихся приветствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Дорогие друзья! Сегодня совершением Божественной литургии мы начали молитву-благодарение о Русской Православной Церкви, которую в течение десяти лет возглавляет ее Предстоятель Святейший Патриарх Кирилл. В программе празднования этого юбилея — открытие выставки, на которой вы сегодня присутствуете. Сподвижники Святейшего Патриарха Кирилла, можно сказать, шаг за шагом шествовали за ним в его служении. Не только на богослужениях, но и при посещении отдаленных уголков земли, множества епархий. И вот на этой выставке кратко, но ясно представлены все этапы десятилетнего служения Святейшего Патриарха».

Министр культуры В.Р. Мединский отметил вклад Его Святейшества в развитие культурной жизни страны: «Патриарх Кирилл — это не только выдающийся мыслитель и проповедник, но и человек дела, человек практических деяний во благо русской культуры, во благо нашей страны. Все, что делает патриарх, непосредственно и тесно связано с развитием культуры, сохранением духовных ценностей, культурных памятников, восстановлением храмов».

На открытии выставки, организованной Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси и продюсерским центром «ПроЛаб», также выступили священник Александр Волков и председатель правления продюсерского центра Н.И. Канавин.

После церемонии открытия выставки состоялась презентация книги митрополита Волоколамского Илариона «Патриарх Кирилл. Биография продолжается..», выпущенной издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».

После выступления митрополита Илариона собравшихся приветствовал полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев.

По окончании презентации все присутствующие получили по экземпляру книги.

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