28 января 2019 года состоялось внеочередное заседание Священного Кинота Святой горы Афон, на котором рассматривался «украинский вопрос» и требование Константинопольского Патриарха Варфоломея направить на интронизацию главы «ПЦУ» Епифания афонскую делегацию.

После состоявшегося обсуждения Священный Кинот принял решение ответить Патриарху отказом, так как подавляющее большинство афонских монастырей отказались признавать украинских раскольников и не собираются вступать в ними в евхаристическое общение.

По данным греческого агентства церковных новостей «Ромфея», из 20 представителей монастырей Святой Горы только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации Думенко.

Что это за монастыри и кто выступает против, а кто — за, не сообщается.

Вместе с тем, греческое агентство передало, что данный отказ серьёзно обеспокоил Фанар. По всей видимости, именно с требованием Фанара направить афонскую делегацию в Киеве был связан недавний визит митрополита Галльского Эммануила на Святую Гору Афон.

Представитель Фанара, принимавший участие в соборе украинских раскольников, посетил монастырь Пантократор на Крещение Господне. Однако, действия Патриарха Варфоломея у подавляющего большинства афонских монахов поддержки не вызвали.

Русская линия