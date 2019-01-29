Десятый год успешно проводится межрегиональный культурно-образовательный Проект «Свеча России» силами Одигитриевского благочиния Викариатства Новых Территорий Московской городской Епархии и Гимназии имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова, при поддержке Синодального Отдела по делам молодёжи РПЦ, Отдела Религиозного Образования города Москвы и Городского Методического Центра Департамента образования города Москвы.

Олимпиада проводится с целью приобщения детей и молодежи к историческому и духовному наследию России, раскрытия нравственного и интеллектуального потенциала личности.

Приглашаем учащихся 5 — 8 классов (10 — 14 лет) общеобразовательных, православных, Воскресных школ, детских домов и школ-интернатов, школ для обучения детей с ОВЗ, воспитательных колоний, как города Москвы, так и регионов России, а так же русскоязычных школ других стран мира, для участия в X межрегиональной культурно-образовательной олимпиаде «Свеча России 2019», которая проводится в режиме онлайн с помощью программы «Skype» и имеет две формы финальных состязаний очную и заочную.

Регистрация участников открыта с 11 января 2019 года на сайте Олимпиады http://svecha.orthoschool.ru. (тел: +79 647 914 961 / +7495 4 164 193).

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