Агрессивные действия архиереев Константинопольского Патриархата, которые начали запрещать в служении священников распущенного ранее односторонним решением Фанара Русского Экзархата в Западной Европе, привели к тому, что верующие собора Христа Спасителя в Сан-Ремо приняли решение перейти в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей.

Такое решение было принято на экстренном заседании приходского собрания. Верующих собрал настоятель храма священник Дионисий Байков, который получил от местного константинопольского епископа уведомление о запрете в служении в связи со своим отказом передать документы на собор представителям Фанара.

В настоящее время храм уже принят в Западно-Европейскую епархию Русской Православной Церкви Заграницей, сообщает портал «Православие и мир». Юридически переход будет оформлен 3 февраля 2019 года.

«В связи с агрессивными действиями Итальянской митрополии Константинопольского Патриархата против нашего прихода и его настоятеля, мы вынуждены признать невозможным более находиться в евхаристическом общении с этим Патриархатом, — говорится в обращении прихода. — Так как Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе находится в полном каноническом и евхаристическом общении с Константинополем, мы с глубокой скорбью принимаем решение о выходе из её юрисдикции и надеемся, что приходы Архиепископии на Собрании 23 февраля вернутся к Матери Русской Церкви».

С 25 января за богослужениями в храме поминают Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона и епископа Ричмондского и Западноевропейского Иринея.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ранее отказалась выполнять решение Константинополя о своём роспуске. На 23 февраля 2019 года назначена Генеральная ассамблея, которая должна принять решение, как верующим быть дальше.

Русская линия