Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2019

Заявления Минкульта Украины о пропавших святынях из Киево-Печерской лавры оказались информационной провокацией
​​​​​​​В украинской полиции заявили, что ничего не знают о мнимой пропаже «экспонатов» из Лавры, и уголовных дел по этому поводу не возбуждали…

Евгений НищукВ борьбе с канонической Украинской Православной Церковью, у которой украинские власти хотели бы отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, представители Минкульта Украины не гнушаются откровенной ложью и клеветой.

Так, ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры якобы пропали ценные иконы и святыни, в связи с чем возбуждены уголовные дела и ведётся следствие.

Но на деле оказалось, что министр просто соврал и распространил в СМИ клеветническую информацию.

Национальная полиция не открывала уголовных производств в отношении недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, Министерство культуры также не информировал правоохранителей недостаче, сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции в ответ на информационный запрос «Украинской правды», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (исчезновение культурных ценностей из Лавры, о котором сообщал Минкульт — УП) за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся», — отметили в ведомстве.

Украинское издание в частности интересовалось, сколько (и по каким статьям УК) было открыто уголовных производств, а также, известно ли правоохранителям точное количество пропавших икон и их примерная стоимость.

Однако, в полиции сообщили, что вообще ничего не слышали о пропаже святынь.

Русская линия

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Заявления Минкульта Украины о пропавших святынях из Киево-Печерской лавры оказались информационной провокацией
​​​​​​​В украинской полиции заявили, что ничего не знают о мнимой пропаже «экспонатов» из Лавры, и уголовных дел по этому поводу не возбуждали...

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