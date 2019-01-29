Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2019

Международный фестиваль народного творчества «Иоанн Кронштадтский — святой нашего времени» пройдет в Санкт-Петербурге

Международный фестиваль народного творчества «Иоанн Кронштадтский — святой нашего времени» пройдет в Санкт-Петербурге. Организует конкурс благотворительный фонд «Иоанновская семья», сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Поучаствовать могут прихожане храмов и насельники монастырей; добровольцы, воспитанники и учащиеся приютов, братств, сестричеств, общеобразовательных учреждений, детских домов, кадетских корпусов, подростковых и военно-патриотических клубов, студий, творческих центров и иных организаций, относящихся к Иоанновской семье (носящих имя святого праведного Иоанна Кронштадтского). Возраст участников не ограничен.

Тема фестиваля — жизнь, жертвенное служение и благодатная помощь праведного Иоанна Кронштадтского.

Направления фестивальных работ:

— литературное творчество;

— изобразительное искусство;

— рукоделие и прикладное искусство;

— киноискусство и мультипликация;

— проповедь, презентация;

— исследование;

— музыкальное и театральное искусство, хоровое пение.

Работы принимаются до 1 июня 2019 года включительно.

Заявки на участие в Фестивале и конкурсные работы можно направлять на адрес электронной почты IK.2019@yandex.ru, либо почтовым отправлением по адресу: 197 022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 30, литера А, пом. 1-Н.

Результаты конкурса будут опубликованы 1 августа 2019 года на сайте Иоанновской семьи www.pravprihod.ru .

Лучшие работы будут отмечены почетными сертификатами, призами и памятными подарками. Торжественное награждение авторов состоится в ноябре, в Санкт-Петербурге.

«По итогам фестиваля Благотворительный фонд „Иоанновская семья“ планирует выпустить обширный альбом работ, наполненных усердием, молитвой и любовью, — сообщается в положении о конкурсе.— Будем надеяться, что этот творческий сборник послужит широкому почитанию дорогого батюшки в России и за ее пределами и вдохновит к подражанию жертвенному подвигу великого святого — праведного Иоанна Кронштадтского».

Положение о конкурсе можно почитать в прикрепленном файле.

Русская линия

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Международный фестиваль народного творчества «Иоанн Кронштадтский — святой нашего времени» пройдет в Санкт-Петербурге

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