Внедрение европейского энергетического законодательства на Украине далеко от завершения, что препятствует заключению Москвой и Киевом нового контракта на транзит газа. Поэтому единственным возможным вариантом для того, чтобы украинская сторона продолжила прокачку российского газа в Европу, становится продление существующего договора, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года. Об этом премьер-министру Дмитрию Медведеву доложил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает RT.

При этом Миллер призвал Киев урегулировать все судебные споры с Москвой и подчеркнул, что из-за закупок голубого топлива по реверсу страдают рядовые потребители на Украине, которые переплачивают порядка 20%.

Миллер сообщил главе правительства, что до украинских партнёров доведена позиция России о необходимости урегулирования всех судебных споров до заключения нового транзитного контракта. По его словам, речь идёт о решении Стокгольмского суда, которое внесло дисбаланс в соглашения с Украиной о транзите и поставке газа в страну, а также о так называемом антимонопольном деле против «Газпрома».

«Абсолютно надуманная история — по одной простой причине, что „Газпром“ не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины. Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — сказал Миллер.

Он также подчеркнул, что Киев должен «дать чёткий и ясный ответ», будет ли он покупать российский газ и в каких объёмах.

«При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы, — это практически тот же самый российский газ. И мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — указал председатель правления «Газпрома».

Таким образом, следует признать, что российская компания существенно изменила свою позицию по отношению к поставкам газа на Украину по сравнению с временами до майдана и сразу после него. Ранее в Москве считали, что имеют хорошие шансы выиграть любые судебные тяжбы с Украиной, но жестоко ошиблись, и теперь в «Газпроме» мечтают лишь о том, чтобы выйти в этом вопросе на ноль, то есть как будто ничего и не было.

Очевидно, что газпромовские руководители получили хороший урок, а Украина (благодаря поддержке ЕС) поставила в крайне неудобное положение саму российскую компанию. Нет никаких сомнений, что украинские власти не будут спешить идти навстречу России и ещё серьёзно потерпят нервы российским газовым чиновникам. Окончательные же условия нового транзита российского газа через Украину в конечном итоге, скорее всего, продиктуют «Газпрому» и «Нафтогазу» представители Евросоюза.

Русская линия