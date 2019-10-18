В Военном университете Минобороны РФ открыли памятник его выпускникам…

16 октября 2019 года, в преддверии 100-летия основания Военного университета Министерства обороны РФ (бывший Военный институт иностранных языков), состоялась торжественная церемония открытия памятника его лучшим выпускникам. Это одно из старейших военных учебных заведений страны, сообщает телеканал «Звезда».

Более трехсот выпускников награждены золотой звездой Героя Советского Союза, четверо стали Героями Соцтруда, 15 удостоены звания Героя России. С грядущим юбилеем вуза курсантов и преподавателей поздравил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Наш университет — это уникальное учебное заведение, которое объединило в себе всю гуманитарную составляющую военного образования России. За период существования вуза подготовлено более 230 тысяч офицеров, ставших генералами, руководителями, до конца выполнившими свой воинский долг», — отметил он.

Сегодня в Военном Университете готовят офицеров и специалистов для Вооруженных сил 24 государств. Здесь ведётся подготовка военных кадров по пяти направлениям — военно-гуманитарному, военно-юридическому, военно-филологическому, военно-финансовому и военно-дирижерскому.

«Особые слова благодарности хотелось бы высказать бывшему начальнику Военного университета, настоящему русскому офицеру генерал-полковнику Валерию Ивановичу Марченкову, сохранившему в трудные годы высокий уровень подготовки и преподавания в этом военном учебном заведении», — заявил по случаю юбилея военного вуза вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

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