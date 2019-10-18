17 октября 2019 года, в канун визита на Святую Гору Афон Константинопольского Патриарха Варфоломея, на Афон прибыл генеральный консул Соединенных Штатов Америки в Салониках Грегори Пфлегер, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Греческое агентство особо подчёркивает, что представитель США прибыл на Афон за два дня до официального визита на Святую Году Константинопольского Патриарха Варфоломея, что не может быть случайностью.

По данным портала, консул США примет участие в Божественной литургии в административном центре Карье. Сообщается также, что во время своего двухдневного визита Грегори Пфлегер будет ночевать в двух разных афонских монастырях. При этом, какие это монастыри не уточняется.

Стоит отметить, что прибытие на Афон американских представителей, которые развили в последние годы невиданную активность на православном направлении, указывает на то, что Константинопольский Патриарх Варфоломей прибудет на Святую Гору вместе с украинскими раскольниками и главы «ПЦУ» Епифания Думенко.

Как известно, США прилагают большие дипломатические усилия, чтобы добиться признания раскольников от Поместных Православных Церквей и монастырей Афона.

Русская линия