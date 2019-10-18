На Всероссийском форуме по общественному здоровью эксперты Минздрава и службы «Милосердие» обсудили продолжительность жизни в России

14−15 октября 2019 года в Сколково (Москва) прошел III Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, сообщает Диакония.Ru. В ходе одной из сессий, посвященной активному долголетию, участники обсудили, как увеличить продолжительность жизни и быть здоровым на всем ее протяжении.

В беседе приняли участие представитель ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний Алексей Куликов, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, руководитель патронажной службы «Милосердие» Алена Давыдова, заместитель председателя cовета Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова.

Алена Давыдова рассказала о вовлечении добровольцев в процесс ухода за тяжелобольными людьми и о сложностях, с которыми сталкиваются пожилые, вплоть до полного ограничения в самообслуживании. Руководитель патронажной службы «Милосердие» также отметила важность развития комплексной поддержки старшего поколения и людей с инвалидностью на дому. «Здоровье включает в себя не только физическое здоровье, но и психологическое, духовное», — отметила А. Давыдова.

Около 60−70% тех, кто приходит помогать, — молодые люди, средний возраст которых около 30 лет. Алена Давыдова подчеркнула важность обучения волонтеров. Специально для желающих помогать нуждающимся при Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского, были открыты курсы по уходу за тяжелобольными, по окончании которых выдается сертификат младшей медицинской сестры.

По словам эксперта, патронажная служба «Милосердие» постоянно помогает 50 семьям в Москве, и около 300 человек получают консультации по уходу. Волонтеры и штатные сотрудники способствуют повышению доступности медицинских услуг: консультируют пожилых людей по вопросам здоровья, оказывают психологическую поддержку семье, помогают создать необходимую больному человеку среду (мелкий ремонт, прогулки), организуют досуг. В московских проектах патронажной службы задействованы около тысячи волонтеров, которые разделены по округам и медицинским учреждениям (психоневрологические интернаты, городские больницы).

Алексей Куликов рассказал об активной политике Всемирной организации здравоохранения. «С 2000 по 2016 годы глобальная продолжительность жизни выросла с 66 до 72 лет. Примечательно, что и продолжительность здоровой жизни выросла на пять лет», — сообщил А. Куликов.

Поддержка людей пожилого возраста особенно актуальна, и Ольга Ткачева отметила важность развития гериатрической помощи в стране. В настоящее время в России работают 38 региональных гериатрических центров и около 4,5 тысяч гериатрических коек.

Заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова рассказала о движении «серебряных волонтеров». «Старшее поколение сейчас заинтересовано в популяризации здорового образа жизни», — отметила Д. Джалалова, подчеркнув действенность помощи одного пожилого человека другому.

Эксперты, участвовавшие в сессии по теме активного долголетия, пришли к общему выводу: здоровый образ жизни нужно вести с самого раннего возраста — тогда и вероятность продолжительной полноценной жизни значительно возрастает.

Русская линия