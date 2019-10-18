Русская линия
Сводка новостей от 18 октября 2019

На Афоне обнаружено неизвестное письмо прп. Силуана Афонского о закарпатских монахах

Удалось отыскать неизвестное письмо прп. Силуана Афонского на Закарпатье, сообщает сайт Afon.org.ua.

По словам директора Международного института афонского наследия (МИАН) Сергея Шумило, на Афоне в архиве удалось отыскать ранее неизвестный оригинал письма преподобного Силуана Афонского на Закарпатье от 16 апреля 1934 г., в котором он дает характеристику закарпатским монахам и послушникам, которые вступили в Пантелеимонов монастырь на Афоне (бл. 40 человек) в 1920-е — 1930-е годы. Именно эти молодые закарпатцы впоследствии, в 1960-е — 1970-е гг., спасли Пантелеимонов монастырь на Афоне от окончательного упадка.

Как отметил Сергей Шумило, это письмо известного афонского святого старца является важным свидетельством тесных связей Закарпатья и Афона в ХХ веке. «Ценное дополнение к книге, которую сейчас готовим на основе архивных источников о закарпатцах на Афоне, и презентация которой должна состояться в Ужгороде 6 ноября во время международной конференции „Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи“ (к 120-летию со дня рождения иеросхимонаха Аввакума (Вакарова)».

Директор Международного института Афонского наследия в Украине опубликовал впервые цитату из письма преподобного Силуана Афонского на Закарпатье от 16 апреля 1934 г.:

«У нас карпатские добре преуспевают и хорошо живут. Я за них много Бога благодарю, что Он нам их прислал славословить Господа. И когда они ко мне соберутся, я им и говорю: как вас любит Господь и привел на Святую Гору, где все дороги протоптаны молитвами святых и как любит Святой Афон Божия Матерь. Они только сидят и улыбаются, и на душе у них радостно и видно — благодать их Божия утешает».

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На Афоне обнаружено неизвестное письмо прп. Силуана Афонского о закарпатских монахах

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