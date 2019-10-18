|Сводка новостей от 18 октября 2019
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Протоиерей Димитрий Смирнов: В России в последние годы наблюдается настоящая эпидемии рака. Для нас это повод задуматься, почему Господь попускает такую страшную болезнь
Протоиерей Николай Данилевич: Своим решением Русская Православная Церковь даёт шанс Элладской Церкви воздержаться от признания украинских раскольников
В Тульской области открыли памятник Царю-Освободителю Александру II
Выйти бы на ноль
Митрополит Кифирский Серафим: Не признавайте раскольников, не раскалывайте Православие
Сначала — генконсул США, потом — Патриарх Варфоломей
Этот день в Русской истории
Наука побеждать
В Москве пройдет ΧΙΧ Международный православный фестиваль «Артос»
В Московской духовной академии прошла конференция «Современное православное духовничество»
Реставрация Новодевичьего монастыря завершится в 2022 году
На Афоне обнаружено неизвестное письмо прп. Силуана Афонского о закарпатских монахах
На Всероссийском форуме по общественному здоровью эксперты Минздрава и службы «Милосердие» обсудили продолжительность жизни в России