В Москве представят второй том «Большого словаря церковнославянского языка Нового времени»

22 октября 2019 года в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве состоится презентация просветительского интернет-портала «Церковнославянский язык сегодня» и второго тома «Большого словаря церковнославянского языка Нового времени», сообщает пресс-служба ПСТГУ.

В ходе мероприятия участники обсудят следующие вопросы: Почему история языка всегда вызывает интерес у широкой публики? Почему общество, устремленное в будущее, не может обойтись без знаний о прошлом? Почему в богослужении Русской Православной Церкви используется церковнославянский, а не русский литературный язык? В какой степени интерес к прошлому расширяет горизонты культуры? Как современные технологии помогают изучать церковнославянский язык и древнерусское письменное наследие? Какие сетевые ресурсы дают возможность найти современную и достоверную информацию о церковнославянском языке и древнерусской письменности?

Участники презентации также узнают о возможностях использования нового сетевого ресурса и ознакомятся со вторым томом словаря церковнославянского языка Нового времени, изданным летом с.г. В ходе презентации состоится выступление сотрудников кафедры общего языкознания и славистики филологического факультета ПСТГУ Е.Р. Добрушиной и А.И. Грищенко.

Проект реализован Научно-образовательным союзом развития языковой и информационной культуры «Родное слово» при участии Научного центра по изучению церковнославянского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и осуществлен с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В проекте принимает участие научный сотрудник филологического факультета ПСТГУ Н.В. Калужнина.

На мероприятие приглашаются преподаватели церковнославянского и русского языков, студенты и школьники, православные верующие и все интересующиеся историей языка.

Регистрация участников будет осуществляться с 16.00.

Начало в 17.00. Адрес: г. Москва, Лихов пер., д. 6 (Соборная палата).

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