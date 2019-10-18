Протоиерей Димитрий Смирнов: В России в последние годы наблюдается настоящая эпидемии рака. Для нас это повод задуматься, почему Господь попускает такую страшную болезнь

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в интервью телеканалу «Царьград» высказал мнение о том, почему в последние годы Россию захлёстывают онкологические заболевания, и почему Господь попускает такие страшные для человека болезни.

По словам священника, происходящее необходимо расценивать как некий урок и сигнал, потому что просто так ничего не бывает, и Господь, попуская болезни, хочет духовного выздоровления человека.

Отец Димитрий полагает, что в появлении неизлечимых болезней в обществе, в котором считается едва ли не нормой прелюбодеяние и блуд, а также совершаются миллионы абортов в год, нет ничего удивительного.

«Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. И это следствие. Если мы люди, то мы должны это всё расценивать, как урок. Ведь ничего не действует! Как аборты делали, так и делают. Государство никакой антиабортной реальной политики не предпринимает. А это же. даже не знаю, как это обозвать. А мы впереди планеты всей, как всегда. Больше абортов только в Китае. Но у них тоже там то наводнение, то другие катаклизмы», — .

Комментируя, что нередко раком заболевают совсем молодые и, казалось бы, здоровые люди, отец Димитрий заявил:

«Господь берёт себе всегда хороших людей. Для Царствия Божия. Вот мальчика забрал, стюарда в самолёте. Настоящий герой. Сразу в Царствие Небесно. Но ни один аборт, ни одно ЭКО не обходятся без последствий. Могу некоторые цифры привести. Например, только 35% удачных попыток ЭКО. А остальные? А остальные эмбрионы погибают. И 51% от ЭКО дети неполноценные. Они с недугами очень серьёзными. Вплоть до психических заболеваний. Кого это интересует? Никого не интересует, только деньги за проделанную процедуру».

Резюмируя сказанное, отец Димитрий Смирнов ещё раз акцентировал внимание на происходящем. «У нас в приходе просто эпидемия рака среди женщин. Я служу 40 лет. Но такого не было у нас ещё, пятилетка рака, — подчеркнул священник. — Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живём за счёт убийств своих собственных детей. Самое мягкое, что можно как-то охарактеризовать, чтобы не говорили, что у отца Димитрия резкие высказывания, — ну, это абсурд», — заключил священник.

Русская линия