Русская линия
Сводка новостей от 18 октября 2019

В Московской духовной академии прошла конференция «Современное православное духовничество»

16 октября 2019 года в Большом актовом зале Московской духовной академии состоялось пленарное заседание Всероссийской Покровской научно-богословской академической конференции «Современное православное духовничество», сообщает пресс-служба МДА.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор МДА епископ Звенигородский Питирим.

С докладом «Православное духовничество как актуализация тройственного служения Христа Спасителя: священнического, пророческого и царского» выступил викарий Киевской митрополии архиепископ Боярский Феодосий.

Выступление Натальи Суховой, доктора церковной истории, доктора исторических наук, профессора кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, было посвящено проблеме академического монашества 1890−1910-х гг., вопросам окормления «ученых монахов» старцами.

Протоиерей Александр Задорнов исследовал труды профессора МДА Н.К. Гаврюшина и представил вниманию собравшихся доклад «Духовное руководство как концепт русской религиозной философии в трудах профессора МДА Н.К. Гаврюшина».

Исследователи Алексей Пентковский и Денис Макаров затронули вопросы «поучений» и первоначальных текстов житий русских святых, их образов в прозе отечественных писателей и православных мыслителей.

Игумен Дионисий (Шленов) представил презентацию и рассказал о смысле выражения «духовный отец» (πνευματικὸς πατήρ) в византийской православной традиции.

После выступления докладчиков конференция продолжила работать в режиме секций.

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В Московской духовной академии прошла конференция «Современное православное духовничество»

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