Священный Синод Русской Православной Церкви в своём заявлении выразил желание сделать всё, чтобы избежать раскола в мировом Православии, дал шанс Элладской Церкви сохранить лицо и воздержаться от признания «ПЦУ». Об этом сказал в комментарии сайту «ФОМА в Украине» заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Я бы оценил сегодняшнее заявление Синода РПЦ как мудрое и взвешенное, потому что по форме ещё не было признания Элладской Церковью т.н. „ПЦУ“. То, что произошло на Архиерейском Соборе ЭПЦ 12 октября, — скорее выражение намерения признать. Но судят не за намерения, а за действия. Факта признания — поминовения „предстоятеля“ „ПЦУ“ за богослужением или направления письма с признанием — ещё не было. Поэтому Русская Церковь поступила очень правильно, фактически предупредив, что в случае, если такое произойдёт, Патриарх Кирилл прекратит поминовение за богослужением имени Предстоятеля ЭПЦ Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима», — отметил священник.

Кроме того, по словам отца Николая, «Русская Церковь своим заявлением сделала жест в сторону Элладской Церкви, которым даёт ей шанс в сложившейся ситуации сохранить лицо и воздержаться от признания раскольников». «Как уже известно из СМИ, в Элладской Церкви сейчас происходят серьёзные внутренние споры о том, что на самом деле произошло на Соборе: кто-то из их архиереев считает, что решение о признании „ПЦУ“ принято, а кто-то — нет, потому что не было голосования (так говорят, например, митрополиты Пирейский Серафим, Кифирский Серафим и др.). В этой не совсем определённой ситуации позиция, которую выразила Русская Церковь, правильная и выверенная. Синод констатировал, что пока не будет евхаристического общения лишь с теми архиереями Элладской Церкви, которые сослужили с „ПЦУ“, — это около пяти человек», — указал представитель УПЦ.

«По большому счёту, всё может решиться в эту субботу: поедет ли Архиепископ Иероним II на богослужение в Салоники (где будет служить Патриарх Варфоломей и, возможно, впервые будет поминовение имени Епифания Думенко) или не поедет. Есть информация, что он может не поехать. Хотя, если и поедет и поминовение будет, то поминать раскольников будет Патриарх Варфоломей, а не он. Будет ли Иероним поминать Епифания Думенко в следующее воскресенье? Покажет время», — заявил отец Николай.

Заместитель главы ОВЦС УПЦ указал, что «Русская Церковь делает всё, чтобы избежать раскола в мировом Православии». «И даже если это случится, то не она будет виновницей раскола и прекращения евхаристического общения. Почему? Потому что Русская Церковь основывает своё решение на священных канонах. Между строк заявления Синода читается послание: „Мы не хотим разрывать общение, но в случае, если Элладская Церковь пойдёт дальше, будем вынуждены это сделать, потому что так говорят каноны“. Не потому, что так хочет Патриарх Кирилл или кто-нибудь другой, а потому что так говорят каноны».

«Если говорить о последствиях сегодняшнего заявления, касающихся духовенства и простых верующих, то в нём указано, что во время паломнических поездок не благословляется посещать те епархии Элладской Церкви, которые возглавляют архиереи, сослужившие с раскольниками. Наверное, паломническим службам уже в ближайшее время будет разослана информация, какие это епархии», — отметил отец Николай.

Русская линия