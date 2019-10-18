В Тульской области открыли памятник Царю-Освободителю Александру II Бюст Государя был установлен в тульском городе Венёв, где в 1837 году останавливался будущий Царь… 12 октября 2019 года в городе Венёве Тульской области состоялось торжественное открытие памятника Царю-Освободителю Императору Александру II. Бюст Государя был городу руководителем проекта «Аллея Российской славы» Михаилом Сердюковым, сообщает сайт общества «Двуглавый орёл». Монумент разместился рядом со зданием музыкальной школы, где до 1917 года располагалась Земская управа и в 1837-ом останавливался Цесаревич — будущий Император Александр II. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, исполнительный директор Общества «Двуглавый орёл» Леонид Решетников, председатель Российского общества Красного Креста (старой организации) граф Сергей Капнист, заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов и глава Венёвского района Александр Шубчинский. Выступающие подчеркнули важность возвращения исторической памяти и возрождении исторической справедливости. В завершении церемонии памятник Царю-Освободителю освятил благочинный церквей Венёвского округа Тульской епархии протоиерей Николай Дудин. После освящения монумента состоялся концерт учащихся Венёвской музыкальной школы, а в здании ДК был проведён реконструированный бал в традициях начала XX столетия. Все желающие смогли ознакомиться с историческим местами города под руководством местного краеведа Дениса Махеля. Русская линия





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