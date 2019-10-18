С 22 по 28 октября 2019 года в Москве пройдет ΧΙΧ Международный православный фестиваль «Артос», посвященный христианскому искусству. Каждый день гостей фестиваля ждут лекции и беседы со священниками, художниками и экспертами из разных областей искусства, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

К 30-летию канонизации Святейшего Патриарха Тихона на форуме будет представлена скульптура — бюст Первосвятителя, созданный скульптором Василием Москвитиным. После презентации в Москве этот новый памятник будет установлен в г. Торопце, где будущий Патриарх провел детство.

В рамках фестиваля пройдет круглый стол «Художники о вере», в котором примут участие заслуженный архитектор России Андрей Анисимов, художник Филипп Москвитин, режиссер Александр Куприн и протоиерей Александр Абрамов.

Вниманию посетителей будет предложен концерт протоиерея Михаила Ходанова, посвященный поэзии Владимира Высоцкого. Протоиерей Андрей Дударев выступит с лекцией «Маяковский и Есенин — пророки Серебряного века». Свою новую книгу «Богу не с кем поговорить» представит протоиерей Андрей Ткачев. Песни собственного сочинения исполнит протоиерей Александр Старостенко. С гостями «Артоса» встретится протоиерей Артемий Владимиров. Артисты театра «Город» (г. Долгопрудный) представят спектакль «Письма государя», посвященный переписке императора Николая II и его супруги Александры Федоровны; в исполнении Таисии Краснопевцевой прозвучат народные песни.

Будут организованы мастер-классы по изготовлению традиционной русской игрушки из лыка, а также по церковнославянской каллиграфии, которые проведут сотрудники «Музея живой истории». На мастер-классе школы звонарей Ильи Дроздихина пройдет презентация уникального прорезного колокола «Святитель Павлин».

В рамках совместного проекта фестиваля «Артос» и «Радио Вера» пройдет «Светлый вечер офлайн» — встреча с актером, режиссером и сценаристом Александром Назаровым.

В кинопрограмму форума вошли фильмы о художниках, архитекторах и литераторах, чье творчество пронизано христианской философией.

Вход на все мероприятия свободный.

Ярмарочные площадки «Артоса» соберут более 200 фермерских и монастырских хозяйств из разных регионов России, Греции, Грузии, Израиля, Молдовы, Украины. Посетителям представят книги и периодику, иконы и ювелирные украшения, изделия ремесленных и швейных мастерских. На ярмарке можно приобрести экологические чистые продукты, в зоне фуд-корта — попробовать грузинские, греческие и традиционные русские блюда.

Подробнее о фестивале и программе можно узнать на сайте expostavros.ru и в социальных сетях «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники» — artosfest.

Адрес: г. Москва, 5-й Лучевой просек, д. 5а, стр. 4 (КВЦ «Сокольники», павильон 2).

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