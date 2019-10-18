Русская линия
Сводка новостей от 18 октября 2019

Митрополит Кифирский Серафим: Не признавайте раскольников, не раскалывайте Православие
Греческий иерарх от имени своей паствы и духовенства призвал Архиепископа Афинского Иеронима не вступать в общение с Епифанием Думенко…

Митрополит Кифирский СерафимМитрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обратился к Блаженнейшему Архиепископу Афинскому Иерониму с просьбой не признавать «ПЦУ» в качестве Церкви, а Епифания Думенко — в качестве предстоятеля. Полный текст воззвания митрополита Серафима опубликовало греческое издание «Ромфея» со ссылкой на сайт Кифирской митрополии, сообщает СПЖ.

В частности, митрополит Серафим напомнил Предстоятелю ЭПЦ, что расколы, разногласия и раздоры — это обычные средства борьбы против канонов Церкви. Владыка уверен, что Блаженнейший Архиепископ «понимает, что после Архиерейского Собора 12 октября положение оказалось чрезвычайно опасным».

По его мнению, решение Священного Синода Московской Патриархии от 17 октября 2019 года указывает на возможность разрыва евхаристического общения, на что ранее указывали некоторые иерархи Элладской Церкви.

Особое внимание, говорит владыка, Синод РПЦ обратил на «огромную проблему церковного общения с нерукоположенными, нераскаянными и неканоничными раскольниками».

По словам митрополита Серафима, Синод РПЦ внимательно «изучил соответствующие тексты нашего последнего Синода и прерогативы нашей Элладской Церкви, а также коммюнике Архиерейского Собора» и только тогда решил прекратить евхаристическое общение с теми, кто признает Епифания Думенко. «Это чёткое и однозначное решение», — указал владыка.

В связи с этим архипастырь напомнил Предстоятелю Элладской Церкви, что во время Архиерейского Собора «вы неоднократно обращались к участникам со словами: „Давайте не будем принимать решений прежде, чем его примут древние Патриархаты и Поместные Церкви“».

Кроме того, митрополит Кифирский напомнил Блаженнейшему Иерониму, что во время четырёх хиротоний новых епископов, прошедших сразу после Архиерейского Собора, Предстоятель Элладской Церкви не поминал имени не имеющего канонической хиротонии и канонического избрания предстоятелем Епифания Думенко.

Владыка Серафим призвал не раскалывать Православие и указал, что именно поэтому обращается к Архиепископу Элладской Церкви: «Мы испытываем покой в наших сердцах, ощущая единство Пресвятой Православной Кафолической Церкви».

Русская линия

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Митрополит Кифирский Серафим: Не признавайте раскольников, не раскалывайте Православие
Греческий иерарх от имени своей паствы и духовенства призвал Архиепископа Афинского Иеронима не вступать в общение с Епифанием Думенко...

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