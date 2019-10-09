США не одобряют вторжения турецких войск в Сирию и их действий против курдов, но мешать Анкаре не намерены…

Сегодня турецкие войска перешли сирийскую границу и начали боевые действия против сирийских курдов, которых ранее активно поддерживали США. В связи с этим президента США Дональда Трампа уже открыто обвиняют в предательстве курдов. Однако, он это таковым не считает.

Операция турок под названием «Источник мира» началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Цель операции — создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией. Осудили вторжение как Россия, Сирия, так и ЕС, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, Дональд Трамп был крайне сдержан в оценках. «Сегодня утром являющаяся членом НАТО Турция вторглась в Сирию. США не поддерживают это нападение и ясно дали понять Турции, что это операция является плохой идеей», — заявил Дональд Трамп в ответ на критику.

Глава Белого дома подчеркнул, что американских военнослужащих в зоне проведения операции нет. «С первого дня моего появления на политической арене я чётко обозначил, что не хочу воевать в этих бесконечных, бессмысленных войнах, особенно в тех, что не приносят пользы США», — пояснил он.

При этом Трамп отметил, что США продолжают пристально следить за развитием событий и рассчитывают, что турецкая сторона будет придерживаться взятых на себя обязательств, в том числе по защите мирного населения.

«Турция обязалась защищать мирное население, религиозные меньшинства, включая христиан, гарантировать, чтобы не разразился гуманитарный кризис, и мы будем требовать от них соблюдения этого обязательства», — добавил Трамп.

По словам президента США, теперь Турция также «несет ответственность за обеспечение того, чтобы всё задержанные боевики ИГ (террористической группировки „Исламское государство“, запрещена в РФ — прим. ТАСС) оставались в заключении, и чтобы ИГ не возродилась каким-либо образом и в какой-либо форме». «Мы ожидаем, что Турция будет придерживаться своих обязательств и продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подытожил Трамп.

Таким образом, мы видим в изображении президента США новую американскую политику, которая отличается сугубым прагматизмом. Времена, когда США готовы были ради какой-либо идеи и по первому зову отдать жизни тысяч своих солдат и триллионы долларов, похоже, прошли безвозвратно. И теперь в Вашингтоне намерены делать лишь то, что выгодно самим американцам.

От поддержки курдов в Сирии США ничего не получали, а потому и легко их оставили. Сам по себе этот факт — это серьёзный сигнал всем в мире. Американская внешняя политика серьёзно изменилась.

Русская линия