В Якутской епархии состоялся VIII Свято-Иннокентьевский духовно-просветительский студенческий форум. Мероприятие ежегодно проводится в Якутской духовной семинарии, в нем участвуют сотни студентов из Якутска и других городов Республики Саха (Якутия), сообщает Патриархия.ru.

Свято-Иннокентьевский форум — площадка для диалога Церкви с молодежью. В его рамках проходят кинопоказы, концерты, презентации, лекции и обсуждения.

Вечером 4 октября 2019 года архиепископ Якутский и Ленский Роман встретился с участниками, чтобы представить им два новых фильма о монастырях Якутской епархии — Спасском мужском, старейшем на территории Северо-Востока России, восстановленном в 2011 году, и Покровском женском, с которого начиналось восстановление епархии после богоборческого периода.

На следующий день вниманию молодежи был предложен фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» — призер нескольких международных фестивалей. В центре сюжета — преодоление одиночества и смерти представителями разных поколений, носителями разных ценностей и образа жизни.

Участники форума посетили исторический парк «Россия — моя история», один из двадцати существующих в стране.

6 октября в рамках форума в Якутской духовной семинарии прошла презентация Книги пророка Ионы на трех языках — якутском, русском и английском (текст на английском был добавлен по просьбе учащейся молодежи Якутска). Издание иллюстрировано работами якутской художницы-керамистки Марии Адамовой, постаравшейся приблизить события и героев библейской книги к носителям культуры саха. По словам руководителя переводческого отдела Якутской епархии Саргыланы Леонтьевой, именно такая задача была поставлена перед художницей.

Данное издание — совместный проект Якутской епархии и научно-исследовательского учреждения «Институт перевода Библии» (Москва). Ведущий специалист отдела распространения ИПБ Сергей Черноиванов рассказал, что епархия участвовала в проекте перевода Библии на якутский язык с самого его начала, и за 20 лет совместной работы у Института и епархии сложились самые близкие рабочие, духовные и товарищеские отношения. На сегодняшний день именно книги якутского проекта переизданы наибольшее количество раз.

В этот же день в семинарии состоялась презентация книг председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Мероприятие провел архиепископ Якутский и Ленский Роман. В их числе — исследования и переводы трудов преподобного Симеона Нового Богослова, святителя Григория Богослова, учебные пособия и духовно-просветительские работы митрополита Илариона, а также многотомная работа «Иисус Христос».

Книги, переданные в Якутскую епархию по благословению митрополита Илариона, будут находиться в библиотеке Якутской духовной семинарии. Ранее в дар епархии были переданы тысяча экземпляров «Катехизиса» митрополита Илариона. Каждый из более чем двухсот участников Свято-Иннокентьевского форума получил в подарок эту книгу.

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