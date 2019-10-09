Русская линия
Сводка новостей от 9 октября 2019

В Якутске представлено трехъязычное издание Книги пророка Ионы

В Якутской епархии состоялся VIII Свято-Иннокентьевский духовно-просветительский студенческий форум. Мероприятие ежегодно проводится в Якутской духовной семинарии, в нем участвуют сотни студентов из Якутска и других городов Республики Саха (Якутия), сообщает Патриархия.ru.

Свято-Иннокентьевский форум — площадка для диалога Церкви с молодежью. В его рамках проходят кинопоказы, концерты, презентации, лекции и обсуждения.

Вечером 4 октября 2019 года архиепископ Якутский и Ленский Роман встретился с участниками, чтобы представить им два новых фильма о монастырях Якутской епархии — Спасском мужском, старейшем на территории Северо-Востока России, восстановленном в 2011 году, и Покровском женском, с которого начиналось восстановление епархии после богоборческого периода.

На следующий день вниманию молодежи был предложен фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» — призер нескольких международных фестивалей. В центре сюжета — преодоление одиночества и смерти представителями разных поколений, носителями разных ценностей и образа жизни.

Участники форума посетили исторический парк «Россия — моя история», один из двадцати существующих в стране.

6 октября в рамках форума в Якутской духовной семинарии прошла презентация Книги пророка Ионы на трех языках — якутском, русском и английском (текст на английском был добавлен по просьбе учащейся молодежи Якутска). Издание иллюстрировано работами якутской художницы-керамистки Марии Адамовой, постаравшейся приблизить события и героев библейской книги к носителям культуры саха. По словам руководителя переводческого отдела Якутской епархии Саргыланы Леонтьевой, именно такая задача была поставлена перед художницей.

Данное издание — совместный проект Якутской епархии и научно-исследовательского учреждения «Институт перевода Библии» (Москва). Ведущий специалист отдела распространения ИПБ Сергей Черноиванов рассказал, что епархия участвовала в проекте перевода Библии на якутский язык с самого его начала, и за 20 лет совместной работы у Института и епархии сложились самые близкие рабочие, духовные и товарищеские отношения. На сегодняшний день именно книги якутского проекта переизданы наибольшее количество раз.

В этот же день в семинарии состоялась презентация книг председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Мероприятие провел архиепископ Якутский и Ленский Роман. В их числе — исследования и переводы трудов преподобного Симеона Нового Богослова, святителя Григория Богослова, учебные пособия и духовно-просветительские работы митрополита Илариона, а также многотомная работа «Иисус Христос».

Книги, переданные в Якутскую епархию по благословению митрополита Илариона, будут находиться в библиотеке Якутской духовной семинарии. Ранее в дар епархии были переданы тысяча экземпляров «Катехизиса» митрополита Илариона. Каждый из более чем двухсот участников Свято-Иннокентьевского форума получил в подарок эту книгу.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Барышевский Виктор: В Элладской Православной Церкви наблюдает глубокий раскол по украинской проблеме
Часть греческие архиереев готовы признать украинских раскольников, однако другая часть — категорически против такого решения...

Новый поворот в деле крушения МН17
В Нидерландах решили изучить, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство в зоне военного конфликта на Донбассе...

Госдеп продолжает бередить православные раны
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с «архиепископом» раскольнической Македонской церкви...

Архиепископ Кипрский Хризостом выразил благодарность ИППО
Предстоятель Кипрской Православной Церкви встретился с председателем ИППО Сергеем Степашиным...

В Москве помянули архимандритов Кирилла (Павлова) и Наума (Байбородина)
Литию по двум старцам Свято-Троицкой Сергиевой лавры совершил Святейший Патриарх Кирилл...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти известного русского живописца-пейзажиста А.К.Саврасова...

В Минске впервые пройдет выставка-форум «Радость Слова»

Издательский Совет РПЦ проведет XIII Феофановские чтения

В Якутске представлено трехъязычное издание Книги пророка Ионы

Французские исследователи с помощью мобильной лаборатории изучают фрески и иконы Новгорода

Патриарх Илия II просит власти принять меры из-за ситуации в монастыре Давид-Гареджи

Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика