В Нидерландах решили изучить, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство в зоне военного конфликта на Донбассе…

По мере того, как Европа устаёт от Украины, у европейских политиков возникает всё больше неприятных вопросов в адрес украинских властей. Все эти вопросы и ранее были на поверхности, но на волне поддержки «евроинтеграции» Киева, в Европе не обращали на это никакого внимания. Однако, теперь ситуация стала меняться.

Неприятная для украинских властей на сей раз пришла из Нидерландов, где парламент одобрил требование к правительству страны выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского «Боинга» в июле 2014 года на Донбассе, сообщает РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил 1 октября депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, а остальные депутаты единогласно проголосовали за это предложение. «Дальнейшее расследование того факта, что воздушное пространство над Украиной не было закрыто, единогласно одобрено», — написал он в Твиттере.

По сообщению NL Times, неделю назад глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявлял, что не видит оснований для расследования, но не стал возражать против его проведения. Он также предупредил о сложностях при таком расследовании, поскольку потребуется сотрудничество с Россией. «Речь идёт также об их воздушном пространстве», — отмечал тогда министр.

Опасения Блока вполне объяснимы. Все последние годы нидерландские власти твердили о том, что в крушении самолёта виновата исключительно Россия. Однако, несмотря на явное нежелание МИД Нидерландов, отвечать на вопрос о том, почему гражданский самолёт был допущен в воздушное пространство Украины, где к тому времени не осмеливались летать даже военные самолёты, голландские депутаты всё же решили выяснить все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что новое расследование может существенно скорректировать картину крушения самолёта, которую пытались навязать миру голландские власти. Не случайно, власти Индонезии, чьи граждане также погибли в этой трагедии, выразили недоверие проведённому международному расследованию в связи с падением самолёта, указав на бездоказательность, политизированность и однобокость выводов следователей.

Русская линия