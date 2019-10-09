16−17 октября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минске впервые пройдут мероприятия международной выставки-форума «Радость Слова», сообщает Патриархия.ru.

Организаторы — Белорусский экзархат, Издательский Совет Русской Православной Церкви, Ассоциация «Православная книга».

Местом проведения выставочных мероприятий выбрано представительство Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский центр международного сотрудничества» в Республике Беларусь — Дом Москвы (адрес: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86).

В программе форума — конференция «Подвиг новомучеников» с участием Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента, представителей научного сообщества и администрации города и республики, с привлечением культурной общественности.

В ходе выставочных мероприятий состоится презентация новых книг Святейшего Патриарха Кирилла, выпущенных Издательством Московской Патриархии и другими издательствами.

Вниманию широкой зрительской аудитории будет представлен культурно-образовательный проект — фотовыставка из цикла «Светопись Тайны» «Афон. К 1000-летию русского присутствия на Святой Горе». Фотоэкспозиция будет доступна в Доме Москвы для посетителей все дни работы выставки.

С посетителями выставки встретятся писатель, богослов и публицист, известный миссионер, специалист в области сектоведения и сравнительного богословия протоиерей Олег Стеняев и писатель Виктор Николаев — лауреат Патриаршей литературной премии, автор книги «Живый в помощи», посвященной подвигу воинов-афганцев.

В рамках выставки-форума пройдет круглый стол для представителей краевых, городских, приходских и школьных библиотек, посвященный теме «Взаимодействие церковной и государственной библиотечных систем». Мероприятие проведет помощник председателя Издательского Совета иеромонах Макарий (Комогоров).

Выставка-форум «Радость Слова» — просветительский проект Издательского Совета Русской Православной Церкви. Главные цели форума — насыщение региональных книжных рынков качественной литературой, укрепляющей духовные и нравственные традиции, создание новых информационных возможностей в сфере культуры и образования, содействие просвещению молодого поколения.

Все дни проведения выставочных мероприятий в Доме Москвы в рамках книжной экспозиции будет представлен широкий ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы.

Русская линия