Русская линия
Сводка новостей от 9 октября 2019

Французские исследователи с помощью мобильной лаборатории изучают фрески и иконы Новгорода

С 8 по 11 октября в Великом Новгороде работает мобильная исследовательская лаборатория исторических памятников из Франции, специалисты которой изучают уникальные фрески и иконы местных храмов, передает Фома.ру со ссылкой на сайт Новгородского музея-заповедника.

Лаборатория исследования исторических памятников (Laboratoire de recherche des monuments historiques, LRMH) — это национальная служба при Министерстве культуры и коммуникации Франции.

Служба научно-технически помогает при реставрации и консервации исторических памятников, оказывает помощь при оценке их состояния, а также разрабатывает новые методы исследований, как правило, неразрушающие и применимые в полевых условиях.

В России французские специалисты исследуют с помощью современных высокоточных неразрушающих методов памятники археологии, настенные росписи, берестяные грамоты и предметы декоративно-прикладного искусства.

В частности, они изучат фрагменты фресок из коллекций, полученных при раскопках храма Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева монастыря.

Кроме того, эксперты проведут неразрушающие исследования надписей на трех иконах новгородского кафедрального Софийского собора: на храмовой иконе «София Премудрость Божия» XV века, иконе «Спас на престоле» 1362 года и иконе «Троица» начала XVI века.

С помощью лаборатории ученые определят состав строительных растворов и красочных слоев, а также оценят состояние сохранности памятников без взятия проб.

Для этого они используют такие современные технологии, как термография, рентгенфлуоресцентный анализ, ИК спектроскопия, оптико-когерентная томография и другие.

Все работы исследователей в Великом Новгороде инициированы Российской академией наук в рамках долгосрочного российско-французского научного сотрудничества по изучению культурного наследия.

Одна из целей такого сотрудничества — поддержка проекта создания системы мобильных лабораторий в России.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Барышевский Виктор: В Элладской Православной Церкви наблюдает глубокий раскол по украинской проблеме
Часть греческие архиереев готовы признать украинских раскольников, однако другая часть — категорически против такого решения...

Новый поворот в деле крушения МН17
В Нидерландах решили изучить, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство в зоне военного конфликта на Донбассе...

Госдеп продолжает бередить православные раны
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с «архиепископом» раскольнической Македонской церкви...

Архиепископ Кипрский Хризостом выразил благодарность ИППО
Предстоятель Кипрской Православной Церкви встретился с председателем ИППО Сергеем Степашиным...

В Москве помянули архимандритов Кирилла (Павлова) и Наума (Байбородина)
Литию по двум старцам Свято-Троицкой Сергиевой лавры совершил Святейший Патриарх Кирилл...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти известного русского живописца-пейзажиста А.К.Саврасова...

В Минске впервые пройдет выставка-форум «Радость Слова»

Издательский Совет РПЦ проведет XIII Феофановские чтения

В Якутске представлено трехъязычное издание Книги пророка Ионы

Французские исследователи с помощью мобильной лаборатории изучают фрески и иконы Новгорода

Патриарх Илия II просит власти принять меры из-за ситуации в монастыре Давид-Гареджи

Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика