Французские исследователи с помощью мобильной лаборатории изучают фрески и иконы Новгорода

С 8 по 11 октября в Великом Новгороде работает мобильная исследовательская лаборатория исторических памятников из Франции, специалисты которой изучают уникальные фрески и иконы местных храмов, передает Фома.ру со ссылкой на сайт Новгородского музея-заповедника.

Лаборатория исследования исторических памятников (Laboratoire de recherche des monuments historiques, LRMH) — это национальная служба при Министерстве культуры и коммуникации Франции.

Служба научно-технически помогает при реставрации и консервации исторических памятников, оказывает помощь при оценке их состояния, а также разрабатывает новые методы исследований, как правило, неразрушающие и применимые в полевых условиях.

В России французские специалисты исследуют с помощью современных высокоточных неразрушающих методов памятники археологии, настенные росписи, берестяные грамоты и предметы декоративно-прикладного искусства.

В частности, они изучат фрагменты фресок из коллекций, полученных при раскопках храма Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева монастыря.

Кроме того, эксперты проведут неразрушающие исследования надписей на трех иконах новгородского кафедрального Софийского собора: на храмовой иконе «София Премудрость Божия» XV века, иконе «Спас на престоле» 1362 года и иконе «Троица» начала XVI века.

С помощью лаборатории ученые определят состав строительных растворов и красочных слоев, а также оценят состояние сохранности памятников без взятия проб.

Для этого они используют такие современные технологии, как термография, рентгенфлуоресцентный анализ, ИК спектроскопия, оптико-когерентная томография и другие.

Все работы исследователей в Великом Новгороде инициированы Российской академией наук в рамках долгосрочного российско-французского научного сотрудничества по изучению культурного наследия.

Одна из целей такого сотрудничества — поддержка проекта создания системы мобильных лабораторий в России.

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