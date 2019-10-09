10 октября 2019 года в Издательском Совете Русской Православной Церкви состоится пленарное заседание XIII Феофановских чтений «Святитель Феофан Затворник. 125-летие со дня кончины».

12 октября в рамках чтений в Успенском Вышенском женском монастыре Скопинской епархии (Рязанская митрополия) пройдут секционные заседания.

Организаторами конференции выступают Издательский Совет и Успенский Вышенский женский монастырь, передает Патриархия.ru.

Главная тема предстоящих чтений — пребывание святителя Феофана в Вышенском затворе.

Основные цели и задачи конференции — показать и проанализировать значение духовного подвига и богословского наследия святителя Феофана для Русской Церкви, а также для отечественной науки и культуры в прошлом и настоящем, обратив особое внимание на важность личности святителя и его трудов во время пребывания в затворе в Вышенском монастыре. В ходе конференции будут представлены результаты исследований, достигнутые в рамках подготовки «Летописи жизни и творений святителя Феофана» и других изданий, посвященных святителю Феофану, участники обозначат новые направления научно-исследовательской работы в рамках тематики форума и обсудят различные аспекты взаимодействия церковных и светских ученых в деле реализации этих задач.

В работе чтений примут участие архиереи Русской Православной Церкви, члены Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана Затворника и другие представители церковной и светской академической науки: богословы, патрологи, историки, филологи, текстологи, архивисты — профессора, преподаватели и ученые-исследователи из Московской духовной академии, Калужской и Рязанской духовных семинарий, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Открытие конференции состоится в Большом актовом зале Издательского Совета. Начало пленарного заседания в 10.00.

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