Русская линия
Сводка новостей от 9 октября 2019

Издательский Совет РПЦ проведет XIII Феофановские чтения

10 октября 2019 года в Издательском Совете Русской Православной Церкви состоится пленарное заседание XIII Феофановских чтений «Святитель Феофан Затворник. 125-летие со дня кончины».

12 октября в рамках чтений в Успенском Вышенском женском монастыре Скопинской епархии (Рязанская митрополия) пройдут секционные заседания.

Организаторами конференции выступают Издательский Совет и Успенский Вышенский женский монастырь, передает Патриархия.ru.

Главная тема предстоящих чтений — пребывание святителя Феофана в Вышенском затворе.

Основные цели и задачи конференции — показать и проанализировать значение духовного подвига и богословского наследия святителя Феофана для Русской Церкви, а также для отечественной науки и культуры в прошлом и настоящем, обратив особое внимание на важность личности святителя и его трудов во время пребывания в затворе в Вышенском монастыре. В ходе конференции будут представлены результаты исследований, достигнутые в рамках подготовки «Летописи жизни и творений святителя Феофана» и других изданий, посвященных святителю Феофану, участники обозначат новые направления научно-исследовательской работы в рамках тематики форума и обсудят различные аспекты взаимодействия церковных и светских ученых в деле реализации этих задач.

В работе чтений примут участие архиереи Русской Православной Церкви, члены Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана Затворника и другие представители церковной и светской академической науки: богословы, патрологи, историки, филологи, текстологи, архивисты — профессора, преподаватели и ученые-исследователи из Московской духовной академии, Калужской и Рязанской духовных семинарий, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Открытие конференции состоится в Большом актовом зале Издательского Совета. Начало пленарного заседания в 10.00.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Барышевский Виктор: В Элладской Православной Церкви наблюдает глубокий раскол по украинской проблеме
Часть греческие архиереев готовы признать украинских раскольников, однако другая часть — категорически против такого решения...

Новый поворот в деле крушения МН17
В Нидерландах решили изучить, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство в зоне военного конфликта на Донбассе...

Госдеп продолжает бередить православные раны
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с «архиепископом» раскольнической Македонской церкви...

Архиепископ Кипрский Хризостом выразил благодарность ИППО
Предстоятель Кипрской Православной Церкви встретился с председателем ИППО Сергеем Степашиным...

В Москве помянули архимандритов Кирилла (Павлова) и Наума (Байбородина)
Литию по двум старцам Свято-Троицкой Сергиевой лавры совершил Святейший Патриарх Кирилл...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти известного русского живописца-пейзажиста А.К.Саврасова...

В Минске впервые пройдет выставка-форум «Радость Слова»

Издательский Совет РПЦ проведет XIII Феофановские чтения

В Якутске представлено трехъязычное издание Книги пророка Ионы

Французские исследователи с помощью мобильной лаборатории изучают фрески и иконы Новгорода

Патриарх Илия II просит власти принять меры из-за ситуации в монастыре Давид-Гареджи

Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика