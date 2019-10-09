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Сводка новостей от 9 октября 2019

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Госсекретарь США Майк Помпео встретился с «архиепископом» раскольнической Македонской церкви…

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой раскольнической Македонской церквиВ ходе государственного визита в Северную Македонию 4 октября 2019 года госсекретарь США Майк Помпео посетил Охрид, где впервые встретился с главой неканонической Македонской православной церкви «архиепископом» Охридским Стефаном Веляновским, сообщает греческое агентство «Ромфея».

В сопровождении супруги Сьюзан и посла США в стране, Помпео, ранее не отличавшийся интересом к Православию, посетил церковь Пресвятой Богородицы, построенную в 1295 году и восстановленную на средства США.

Посещение храма стало лишь поводом для встреч Помпео с македонским раскольниками. Ведь в настоящее время США активно продвигают инициативу по разделению православного мира на части при помощи поддержки церковных расколов.

Как отметили в «МПЦ», визит госсекретаря США воочию свидетельствует о поддержке и защите церковных и культурных ценностей Македонии. При этом встречаться с представителями Сербского Патриархата, которых до сих пор гонят македонские власти, Помпео, конечно, не стал.

Очевидно, что данный визит — это ещё один недобрый сигнал Сербской Православной Церкви, которая, вопреки чаяниям Фанара и США, отказывается признавать украинских раскольников. Не случайно, ранее Помпео посетил Черногорию, где также есть проблемы с черногорским расколом.

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