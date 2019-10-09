Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к властям страны с просьбой восстановить статус-кво для монастырского комплекса Давид-Гареджи, который расположен вдоль несогласованного участка границы с Азербайджаном. Об этом сообщает «Благовест-bнфо» со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Давид-Гареджи — уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей, который занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа.

В минувшее воскресенье, в то время как идет работа по демаркации этих спорных участков границы (у Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть из них не согласована), Азербайджан построил там погранзаставу. Часть Давид-Гареджи азербайджанские историки называют «каменной памятью Азербайджана», утверждая, что комплекс относится к истории Кавказской Албании. Тем не менее, на юго-западном склоне горы, контролируемой Азербайджаном, расположены грузинские монастыри.

«Нам совершенно непонятны действия азербайджанской стороны, после которых с 2019 года у нас фактически отобрали монастыри Удабно и Чичхитура, и туда полностью ограничен доступ паломников, туристов и духовных лиц. Получается, что реальность стольких лет изменилась безо всякой логики, с чем мы не будем мириться», — говорится в письме Илии II.

Письмо адресовано премьер-министру Грузии Георгию Гахария, министру иностранных дел Давиду Залкалиани, министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури и руководителю Государственного агентства религии Зазе Вашакмадзе.

По словам главы Грузинской Православной Церкви, юридически и картографически монастыри Удабно и Чичхитура, к которым грузинская сторона потеряла доступ, являются грузинскими монастырями.

«Согласно постановлению правительства Грузии от 21 апреля 1991 года, площадь освобожденного полигона на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи вместе с другими землями были переданы Патриархии Грузии. Эта собственность с правовой точки зрения была подкреплена Конституционным соглашением между государством Грузии и Грузинской церковью от 14 октября 2020 года, в котором мы читаем: «все храмы, монастыри и земли, на которых они расположены, признаются собственностью Церкви», — сказано в письме.

Католикос-Патриарх попросил власти Грузии восстановить статус-кво на территории Давид-Гареджи.

«Мы просим, пока не завершился процесс делимитации и демаркации, восстановить существующий до этого статус-кво и не создавать проблем духовным лицам, паломникам и прибывшим для ознакомления с нашей культурой туристам для осмотра Удабно и Чичхутура. Тем более, сохранение на этой территории такого положения необходимо с точки зрения международного права», — говорится в письме.

Илия II выразил надежду, что власти и народ Азербайджана правильно оценят сложившееся положение и примут справедливое решение.

Письмо Католикос-Патриарх всея Грузии отправил также и главе управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде.

Русская линия