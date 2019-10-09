Экспедиция к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружила на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, сообщил декан географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрий Субетто.

«Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка одного метра. Возраст, согласно летописям, XV век, 1450-е годы», — сказал Субетто на пресс-конференции в среду.

По его словам, фундамент расположен в 1,5 км от берега, передает «Интерфакс-Религия».

Как отметил ученый, в ходе поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубина озера не превышает двух метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.

«Когда мы решили смоделировать, как выглядел район исследований 800 лет назад, если мы минусуем на полтора-два метра, оказывается, что эта территория была сушей», — отметил декан.

В следующем году специалисты проведут работы по бурению озерных отложений, чтобы определить скорость их накопления.

«Также мы планируем провести работы на небольших озерах рядом с Чудским — реконструировать, какие были палеоклиматические параметры в тот период времени, какой был климат, дать описание того периода», — добавил Субетто.

Кроме того, в ближайшее время планируется провести работы по локализации места побоища.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что в 2021 году в рамках празднования 800-летия Александра Невского по всей России пройдет более 130 мероприятий, в том числе направленных на популяризацию имени Александра Невского в СМИ и соцсетях. Уже ведется реставрация трех религиозных объектов, связанных с памятью святого. Также с Патриаршим советом отобран и согласован ряд объектов культурного наследия, которые будут отреставрированы к юбилею полководца.

Военно-историческим обществом в Ленинградской области проводится работа по созданию масштабного музейно-выставочного комплекса «Ледовое побоище». Объявлен конкурс на определение лучшего художественного решения памятника Александру Невскому, который планируется установить около Чудского озера.

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