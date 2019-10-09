8 октября 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию на могилах архимандрита Кирилла (Павлова) (1919−2017) и архимандрита Наума (Байбородина) (1927−2017), погребенных на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры за алтарем церкви Святого Духа, сообщает Патриархия.Ru.

В этот день исполнилось 100 лет со дня рождения архимандрита Кирилла.

За богослужением молились иерархи Русской Православной Церкви, духовенство обители и многочисленные паломники.

По окончании литии Святейший Патриарх Кирилл произнес слово, посвященное приснопоминаемым отцам Кириллу и Науму:

«Благодарю за молитвы у могил двух старцев Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Каждый из них внес особый духовный вклад в жизнь не только нашей Лавры в труднейшее для нее время, но и в жизнь всей Русской Православной Церкви.

Сегодня я уже имел возможность сказать, что многие архиереи, призванные в последнее время к служению, в том числе в трудных районах нашей страны — на Дальнем Востоке, на Севере, в Сибири, — были духовными чадами отца Наума. Знаю также, что очень большое количество наших священнослужителей имели своим духовником отца Кирилла.

Передача духовной традиции, которой обладали те старцы, нам, людям нынешнего поколения, имеет очень большое значение. Именно через таких духовных людей мы связываемся с исторической духовной традицией Святой Руси. Дай Бог, чтобы это преемство никогда не пресеклось, в том числе в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Поэтому мое главное слово сегодня обращается к инокам, монашествующим этого святого места: хранить заветы наших святых отцов, никогда не лениться в духовных подвигах, восходить от силы к силе, чтобы вокруг вас созидалась та духовная общность людей, в которой сохраняется наследие Святой Руси.

Всех вас поздравляю с сегодняшним днем и с этой возможностью всем нам вместе помолиться у гробниц старцев. Храни вас Господь!"

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