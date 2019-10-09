Часть греческие архиереев готовы признать украинских раскольников, однако другая часть — категорически против такого решения…

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) накануне заседания Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви отметил в эфире «Першого Козацького», что «украинский церковный вопрос» произвел глубокое разделение среди греческих иерархов, сообщает СПЖ.

«Украинский церковный вопрос — это не только вопрос Украины. Уже давно. Сегодня это один из первых вопросов для Элладской Православной Церкви. Потому что по „украинскому вопросу“ Элладская Церковь сегодня глубоко разделена», — отметил владыка Виктор.

По словам иерарха УПЦ, эта проблема влияет на единство верующих и духовенства Элладской Церкви, на их поддержку друг друга, на их братство.

Одни архиереи Элладской Церкви выступают за неукоснительное соблюдение канонов Православия и верность вере и Богу, а другие епископы отстаивают противоположную точку зрения, рассказал епископ Виктор.

Он отметил, что поддерживающие признание «ПЦУ» греческие иерархи несут своё послушание в районах с двойным подчинением — и Константинополю, и Элладской Церкви. Какое решение в итоге примет Архиерейский Собор по Украине в этих условиях прогнозировать очень сложно, заявил архипастырь.

Также неизвестно, какая Поместная Православная Церковь окажется под давлением Фанара и США вслед за Элладской Православной Церковью. Впрочем, на Сербский Патриархат в настоящее время уже оказывается давление через Черногорию и Северную Македонию.

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