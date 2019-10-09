9 октября 2019 года председатель ИППО Сергей Степашин, находящийся с визитом на Кипре, встретился с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II. Встреча проходила в резиденции Предстоятеля Кипрской Православной Церкви, сообщает официальный сайт ИППО.

Во встрече принимали участие посол России на Кипре Станислав Осадчий, митрополит Тамассоский и Оринийский Исаия и представители Кипрского отделения ИППО Леонид Буланов и Неля Плешакова.

В начале беседы Сергей Степашин передал Архиепископу Хризостому благопожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предстоятель Кипрской Православной Церкви, приветствуя российских гостей, поблагодарил Сергея Степашина за инициативу Императорского Православного Палестинского Общества возродить паломнический маршрут Россия-Кипр-Святая Земля. Блаженнейший владыка отметил, что эта инициатива — одно из ярких подтверждений братской дружбы народов России и Кипра, связанных общими духовными, культурными узами и православной верой.

В ходе беседы Сергей Степашин и Блаженнейший Архиепископ Хризостом обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки дня. В частности, стороны обменялись мнениями о положении христиан на Ближнем Востоке и отметили необходимость общих усилий по сохранению векового межрелигиозного баланса и христианского присутствия в регионе.

Сергей Степашин рассказал о деятельности ИППО по поддержке христиан, о предпринимаемых Обществом мерах по сохранению христианского присутствия в странах ближневосточного региона, а также о научной и паломнической деятельности Общества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с необходимостью сохранения всеправославного единства и общеправославного взаимодействия. Отмечалось, что на православных странах и народах сейчас лежит большая ответственность в этом плане.

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