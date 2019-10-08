Деревянный храм с уникальным иконостасом освятят в 2020 году в Москве

Деревянный храм в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино освятят Великим чином в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе куратора «Программы 200 храмов» депутата Госдумы Владимира Ресина.

«Храмовый комплекс освятят великим чином в 2020 году, после того как весь комплекс будет сдан в эксплуатацию, а его территория — благоустроена», — сказал Владимир Ресин.

По его словам, у храма нет благотворителя и «прихожане все делают сами». Храм построили из лиственницы по традиционным технологиям. Через 3−5 лет дерево потемнеет и «храм будет невозможно отличить от памятников архитектуры русского деревянного зодчества». Но основание церкви — бетонное, она «оснащена инженерией, включая противопожарную систему безопасности».

«Иконостас будет резным, деревянным — из трехсотлетнего дуба, который рос у некрополя Донского монастыря. Это был один из старейших дубов Москвы, и когда он после урагана рухнул, мы передали ценную древесину храму. Над иконостасом работают мастера Троице-Сергиевой лавры», — рассказал настоятель прихода иерей Илия Боярский.

Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200 храмов», инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено «Программой 200». В январе 2019 года Владимир Ресин сообщил СМИ, что на тот момент всего в столице возводили 232 храмовых комплекса.

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