Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в программе «Право на веру» рассказал, что Предстоятели многих Поместных Православных Церквей испытывают на себе давление, оказываемое Фанаром по «украинскому вопросу», и поэтому у них в настоящее время крайне напряжённые отношением с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, сообщает СПЖ.

В частности, отвечая на вопрос о том, какие Поместные Церкви занимают чёткую каноническую позицию по «украинскому вопросу» и поддерживают УПЦ, епископ Виктор заявил, что речь идёт о тех Церквях, которые уже высказались об этой проблеме: «Решение Патриарха Варфоломея не поддержали Сербская Церковь, Церковь Словакии и Чешских земель, Польская Церковь, которая запретила своим клирикам вступать какое-либо молитвенное или евхаристическое общение с так называемой ПЦУ, Албанская Церковь».

Владыка напомнил, что Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский Анастасий «написал два очень обстоятельных, глубоких и правильных письма» об «украинском вопросе».

Вместе с тем, епископ Виктор сообщил, что позиция Архиепископа Анастасия вызвала недовольство со стороны некоторых епископов Константинопольского Патриархата «По нашей информации Блаженнейший Архиепископ Анастасий, который является очень уважаемым человеком и уважаемым Предстоятелем Церкви во Вселенском Православии, получил от некоторых митрополитов Константинопольского Патриархата оскорбительные письма из-за того, что он якобы не поддержал решение Патриарха Варфоломея», — заявил владыка.

Кроме того, по словам архиерея УПЦ, «есть информация, что и Предстоятель Кипрской Церкви, который пытался найти формулу выхода из этой ситуации, пытался помочь Патриарху Варфоломею найти общими усилиями этот выход, также сейчас имеет сложные отношения с Патриархом Варфоломеем, поскольку не поддержал его инициативу».

Епископ Виктор считает, что эти факты указывают на то, что «складывается ситуация напряжённых отношений Патриарха Варфоломея с Предстоятелями Православных Церквей, с теми, кто уже как-то высказывался на эту тему, с теми, кто пытался принимать участие в этом процессе с пользой, с желанием найти выход».

Владыка подчеркнул, что «уже очевидно и понятно, что одностороннее решение Патриарха Варфоломея не принесло никакого результата», а наоборот — только усилило разделение: «он сам заявлял, что это решение должно было принести единство православных на Украине. Но, где это единство? Его нет. Есть только усугубление разделения».

Русская линия