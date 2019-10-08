8 октября 2019 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.Ru.

В числе сослуживших Святейшему Патриарху были представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле: епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров) (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке).

На богослужении присутствовали: полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий; первый заместитель председателя Московской областной Думы Н.Ю. Чаплин; специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга в Москве М.Н. Белогубова.

Среди молившихся были заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального монастыря игумения Иулиания (Каледа), настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви, прибывшие в Лавру на престольный праздник, группа православных паломников из Индонезии, многочисленные паломники.

Богослужебные песнопения исполнил хор Троице-Сергиевой лавры под управлением архимандрита Глеба (Кожевникова).

Первую малую ектению вознес на французском языке протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского в Париже — кафедрального собора Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

На сугубой ектении прозвучали прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В этот день по традиции архиерейские богослужения совершались и в других храмах Лавры. Божественную литургию в Троицком соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; в Сергиевском трапезном храме — Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; в Свято-Духовом храме — председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион; в Покровском академическом храме — Патриарший экзарх все Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел; в храме преподобного Иоанна Лествичника Московской духовной семинарии — глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; в Черниговском скиту — митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

На Соборной площади Лавры Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Его Святейшеству сослужил собор иерархов, совершавших Литургию в день памяти преподобного Сергия во всех храмах обители.

По окончании молебна Святейший Патриарх Кирилл с балкона Патриарших покоев обратился к участникам торжеств — архиереям, духовенству, монашествующим и мирянам:

«Еще раз всех вас, мои дорогие, приветствую с праздником, с памятью святого преподобного Сергия, игумена Радонежского!

Вот даже и солнышко взошло в конце. Все нам говорили, что будет дождь, непогода, холод, утепляйтесь. Ну, может быть, не так жарко, как хотелось бы, но и не холодно, так что милость Преподобного даже в этих простых вещах с нами, как и вообще на путях нашей жизни, каждый это знает. Иногда мы просим Господа и Его святых угодников о самых простых вещах. Казалось бы, ну как к Господу со всем этим обращаться, но обращаемся! И любвеобильный Отец наш откликается и на эти наши молитвы.

Пусть и преподобный Сергий приклоняет к нам свою милость и ходатайствует пред лицом Божиим и о большом, и о малом, что беспокоит нас как народ, как Церковь, что беспокоит каждого из нас. Его молитвами да хранит Господь Церковь Русскую, народ наш благочестивый и всех вас, мои дорогие. С праздником!"

Затем в Патриарших покоях Лавры Предстоятель Русской Православной Церкви вручил награды архиереям, отмечающим в текущем году памятные даты, а также мирянам, особо потрудившиеся на благо Святой Церкви.

Также в этот день в Патриарших покоях обители состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с группой православных паломников из Индонезии. Группу, совершающую паломничество к святыням Русской Православной Церкви, возглавляют иеромонах Иоасаф (Тандибиланг), настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Джакарте, клирик Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, и священник Борис Сетиаван, настоятель храма апостола Фомы в Джакарте, клирик Индонезийской миссии Русской Православной Церкви Заграницей. Святейший Владыка благословил каждого паломника.

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