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Сводка новостей от 8 октября 2019

В Псково-Печерском монастыре открылась выставка, посвященная приснопамятному настоятелю обители архимандриту Алипию (Воронову)

5 октября 2019 года в Псково-Печерском монастыре состоялось открытие выставки, посвященной 60-летию начала игуменства архимандрита Алипия (Воронова). Об этом сообщает Псковская митрополия.

Перед началом работы экспозиции в Богом зданных пещерах обители митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил заупокойную литию по приснопоминаемому отцу Алипию. В богослужении приняли участие архиереи и священнослужители, лично знавшие отца Алипия: митрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, архимандрит Иосиф (Пальчиков), схиархимандрит Никон (Антонов), архимандрит Варнава (Баскаков), протоиерей Николай Соколов, диакон Георгий Малков.

Также за богослужением молились епископ Юрьевский Арсений, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный Псково-Печерского монастыря иеромонах Прохор (Андрейчук), братия обители, прихожане и паломники.

По окончании литии все собравшиеся были приглашены на открытие интерактивной выставки, посвященной архимандриту Алипию (Воронову). На выставке представлены исторические документы, уникальные фотографии и архивные киноматериалы, повествующие о жизненном пути «советского архимандрита» и его борьбе за сохранение Псково-Печерской обители, ее исторического и духовного наследия.

Информация размещена в нескольких тематических залах. В экспозицию вошли воинские награды отца Алипия, богослужебные облачения, предметы из его личной коллекции — полотна великих русских и зарубежных мастеров живописи.

Затем гости обители, братия монастыря и паломники собрались в братской трапезной. В ходе состоявшейся встречи очевидцы времен игуменства отца Алипия поделились с собравшимися своими воспоминаниями о жизни обители и ее насельников в годы советской власти, трудах архимандрита Алипия по восстановлению Псково-Печерского монастыря и сбережению его монашеских традиций.

Русская линия

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В Псково-Печерском монастыре открылась выставка, посвященная приснопамятному настоятелю обители архимандриту Алипию (Воронову)

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