Указом Президента Российской Федерации В. Путина № 479 от 4 октября 2019 года схиархимандрит Илий (Ноздрин) награжден орденом Почета, сообщает Патриархия.Ru.

Как отмечается в документе, высокая государственная награда присуждена «за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами».

Тем же указом Президента РФ «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» ордена Дружбы удостоен член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда.

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