|Сводка новостей от 8 октября 2019
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Поминая воинов Белого движения
Архиепископ Дубнинский Иоанн: Мы обрадованы решением Св. Синода Русской Православной Церкви
Грузинский Патриарх Илия: Для Грузии вопрос территориальной целостности является самой большой и болезненной проблемой
Епископ Барышевский Виктор: Между Патриархом Варфоломеем и Предстоятелями ряда Поместных Православных Церквей с каждым днём растёт все большее напряжение
Архиепископ Афинский Иероним решил созвать внеочередное заседание Архиерейского Собора
Жозеп Боррель может заменить Федерику Могерини
Этот день в Русской истории
В день преставления преподобного Сергия Радонежского Патриарх Кирилл совершил Литургию в Троице-Сергиевой лавре